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Спорт по телевизията днес – 30 юли 2024 г.

30 юли 2024, 09:22 часа • 298 прочитания
Спорт по телевизията днес – 30 юли 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 30 юли 2024 година:

10:00 ч. Хандбал: Германия - Словения, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

11:00 ч. Спортна стрелба: възд. пистолет, 10 м., отборно, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

11:30 ч. Джудо: Четвърти ден, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1/Евроспорт 2

12:00 ч. Хандбал: Норвегия – Реп. Корея, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

Петър Мицин ще плува днес

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Петър Мицин

12:00 ч. Плуване: Серии, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1

12:30 ч. Плуване: Серии, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1

13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

14:45 ч. Тенис на маса: Смесени двойки, финали, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

16:30 ч. Спортна стрелба: Трап, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

17:35 ч. Водна топка: САЩ - Румъния, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

17:45 ч. Джудо: Четвърти ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1

18:00 ч. Волейбол: Словения - Сърбия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3

Дерби във Втора лига

Монтана

18:30 ч. Футбол: Локомотив ГО – Монтана, Втора лига, Диема спорт 1

18:50 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

19:20 ч. Спортна гимнастика: Четвърти ден, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

20:00 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1

22:00 ч. Баскетбол: Бразилия - Германия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3

22:05 ч. Водна топка: Испания - Унгария, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

23:15 ч. Волейбол: Франция - Канада, групи, мъже, Евроспорт 1

23:20 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Втора лига ATP Вашингтон Олимпийски игри в Париж 2024
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