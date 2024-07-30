Спорт по телевизията днес – 30 юли 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 30 юли 2024 година:
10:00 ч. Хандбал: Германия - Словения, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
11:00 ч. Спортна стрелба: възд. пистолет, 10 м., отборно, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
11:30 ч. Джудо: Четвърти ден, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1/Евроспорт 2
12:00 ч. Хандбал: Норвегия – Реп. Корея, групи, жени, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
Петър Мицин ще плува днес
12:00 ч. Плуване: Серии, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1
12:30 ч. Плуване: Серии, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1
13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
14:45 ч. Тенис на маса: Смесени двойки, финали, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
16:30 ч. Спортна стрелба: Трап, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
17:35 ч. Водна топка: САЩ - Румъния, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
17:45 ч. Джудо: Четвърти ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1
18:00 ч. Волейбол: Словения - Сърбия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3
Дерби във Втора лига
18:30 ч. Футбол: Локомотив ГО – Монтана, Втора лига, Диема спорт 1
18:50 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
19:20 ч. Спортна гимнастика: Четвърти ден, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
20:00 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1
22:00 ч. Баскетбол: Бразилия - Германия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3
22:05 ч. Водна топка: Испания - Унгария, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
23:15 ч. Волейбол: Франция - Канада, групи, мъже, Евроспорт 1
23:20 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2