Спорт по телевизията днес – 7 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 7 август 2024 година:
08:25 ЛОИ: Лека атлетика EUROSPORT
10:00 ЛОИ: Таекуондо EUROSPORT 2
Йоана Илиева започва участието си в Париж 2024
10:30 ЛОИ: Кану-каяк, лека атлетика, борба БНТ 3
10:30 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2
11:00 ЛОИ: Лека атлетика БНТ
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12:30 ЛОИ: Спортно катерене, комбинация, мъже EUROSPORT 2
14:00 ЛОИ: Колоездене на писта EUROSPORT
14:15 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2
Време е за вдигане на тежести на Игрите в Париж
16:15 ЛОИ: Вдигане на тежести, 61 кг, мъже EUROSPORT
16:15 ЛОИ: Вдигане на тежести, кат. до 61 кг, мъже БНТ 3
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16:30 ЛОИ: Водна топка, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2
17:00 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже БНТ
17:30 Волейбол: Испания – България, Европейско първенство за жени до 20 г. MAX Sport 2
18:00 ЛОИ: Таекуондо EUROSPORT 2
18:00 Тенис, ATP 1000: Монреал MAX Sport 1
18:15 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2
18:15 ЛОИ: Колоездене на писта EUROSPORT
Короната на олимпийските игри - лека атлетика
20:00 ЛОИ: Лека атлетика БНТ 3
20:00 ЛОИ: Лека атлетика EUROSPORT
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20:30 ЛОИ: Баскетбол, четвъртфинал EUROSPORT 2
20:30 ЛОИ: Лека атлетика БНТ
21:00 ЛОИ: Борба EUROSPORT 2
21:00 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже БНТ 3
21:30 ЛОИ: Водна топка, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2
Волейболният турнир влиза в решителна фаза
22:50 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже EUROSPORT
23:00 ЛОИ: Баскетбол, четвъртфинал EUROSPORT 2
23:30 ЛОИ: Бокс EUROSPORT
23:30 ЛОИ: Бокс БНТ
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