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Спорт по телевизията днес – 13 януари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 13 януари 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 13 януари 2024 година:

11:35 ч. Ски: СК в Цаухензее, спускане, жени, Евроспорт 1

13:20 ч. Ски: СК по ски и СК по сноуборд, комбинирано предаване, БНТ 3

13:30 ч. Ски: СК във Венген, спускане, мъже, Евроспорт 1

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13:30 ч. Футбол: Австралия – Индия, Купа на Азия, Нова спорт

14:30 ч. Футбол: Ковънтри – Лестър, Чемпиъншип, Диема спорт 1

14:30 ч. Футбол: Челси – Фулъм, Висша лига, Диема спорт 2

14:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал, Евроспорт 2

15:00 ч. Футбол: Лас Палмас – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4

15:30 ч. Биатлон: СК в Руполдинг, спринт, мъже, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Дженоа – Торино, Серия А, Ринг

16:00 ч. Футбол: Наполи – Салернитана, Серия А, MAX Sport 3

Труден мач за лидера в Бундеслигата

Байер Леверкузен

16:25 ч. Футбол: Аугсбург - Байер Л, Бундеслига, Диема спорт 1

16:30 ч. Футбол: Фрайбург - Унион Берлин, Бундеслига, Нова спорт

16:30 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Айнтрахт Фр, Бундеслига, Диема спорт 3

16:50 ч. Ски скокове: СК във Висла, отборно, голяма шанца, мъже, Евроспорт 1

17:00 ч. Футбол: Уест Бромич – Блекбърн, Чемпиъншип, Диема спорт 2

17:15 ч. Футбол: Майорка – Селта, Ла Лига, MAX Sport 4

19:00 ч. Колоездене: ЕП в Апелдоорн, писта, Евроспорт 2

19:00 ч. Футбол: Верона – Емполи, Серия А, MAX Sport 3

19:00 ч. Баскетбол: Спартак Плевен – Балкан, НБЛ, MAX Sport 2

19:30 ч. Футбол: Ипсуич – Съндърланд, Чемпиъншип, Нова спорт

19:30 ч. Футбол: Атлетик Б - Реал Сосиедад, Ла Лига, MAX Sport 4

19:30 ч. Футбол: Узбекистан – Сирия, Купа на Азия, Диема спорт 1

Сити гостува на Нюкасъл

Ерлинг Холанд

19:30 ч. Футбол: Нюкасъл - Манчестър С, Висша лига, Диема спорт 2

19:30 ч. Футбол: Дармщат - Борусия Д, Бундеслига, Диема спорт 3

20:00 ч. Футбол: Шавеш - Спортинг Л, Премиер лига, Ринг

20:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал, Евроспорт 1

21:30 ч. Формула Е: Световен шампионат, Мексико Сити, Евроспорт 2

21:45 ч. Футбол: Монца – Интер, Серия А, MAX Sport 3

21:45 ч. Баскетбол: Андора – Билбао, Лига Ендеса, Нова спорт

21:45 ч. Баскетбол: Ховентут – Сарагоса, Лига Ендеса, Диема спорт 1

22:00 ч. Футбол: Кот д'Ивоар – Гвинея-Бисау, КАФ, MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол: ПСВ – Екселсиор, Ередивизим MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Бетис – Гранада, Ла Лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Рен – Ница, Лига 1, Диема спорт 3

 

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