Спорт по телевизията днес – 13 януари 2024 г.
11:35 ч. Ски: СК в Цаухензее, спускане, жени, Евроспорт 1
13:20 ч. Ски: СК по ски и СК по сноуборд, комбинирано предаване, БНТ 3
13:30 ч. Ски: СК във Венген, спускане, мъже, Евроспорт 1
13:30 ч. Футбол: Австралия – Индия, Купа на Азия, Нова спорт
14:30 ч. Футбол: Ковънтри – Лестър, Чемпиъншип, Диема спорт 1
14:30 ч. Футбол: Челси – Фулъм, Висша лига, Диема спорт 2
14:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал, Евроспорт 2
15:00 ч. Футбол: Лас Палмас – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4
15:30 ч. Биатлон: СК в Руполдинг, спринт, мъже, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Дженоа – Торино, Серия А, Ринг
16:00 ч. Футбол: Наполи – Салернитана, Серия А, MAX Sport 3
Труден мач за лидера в Бундеслигата
16:25 ч. Футбол: Аугсбург - Байер Л, Бундеслига, Диема спорт 1
16:30 ч. Футбол: Фрайбург - Унион Берлин, Бундеслига, Нова спорт
16:30 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Айнтрахт Фр, Бундеслига, Диема спорт 3
16:50 ч. Ски скокове: СК във Висла, отборно, голяма шанца, мъже, Евроспорт 1
17:00 ч. Футбол: Уест Бромич – Блекбърн, Чемпиъншип, Диема спорт 2
17:15 ч. Футбол: Майорка – Селта, Ла Лига, MAX Sport 4
19:00 ч. Колоездене: ЕП в Апелдоорн, писта, Евроспорт 2
19:00 ч. Футбол: Верона – Емполи, Серия А, MAX Sport 3
19:00 ч. Баскетбол: Спартак Плевен – Балкан, НБЛ, MAX Sport 2
19:30 ч. Футбол: Ипсуич – Съндърланд, Чемпиъншип, Нова спорт
19:30 ч. Футбол: Атлетик Б - Реал Сосиедад, Ла Лига, MAX Sport 4
19:30 ч. Футбол: Узбекистан – Сирия, Купа на Азия, Диема спорт 1
Сити гостува на Нюкасъл
19:30 ч. Футбол: Нюкасъл - Манчестър С, Висша лига, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Дармщат - Борусия Д, Бундеслига, Диема спорт 3
20:00 ч. Футбол: Шавеш - Спортинг Л, Премиер лига, Ринг
20:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал, Евроспорт 1
21:30 ч. Формула Е: Световен шампионат, Мексико Сити, Евроспорт 2
21:45 ч. Футбол: Монца – Интер, Серия А, MAX Sport 3
21:45 ч. Баскетбол: Андора – Билбао, Лига Ендеса, Нова спорт
21:45 ч. Баскетбол: Ховентут – Сарагоса, Лига Ендеса, Диема спорт 1
22:00 ч. Футбол: Кот д'Ивоар – Гвинея-Бисау, КАФ, MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол: ПСВ – Екселсиор, Ередивизим MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Бетис – Гранада, Ла Лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Рен – Ница, Лига 1, Диема спорт 3
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Байер Леверкузен Бундеслига Висша лига Манчестър Сити