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Спорт по телевизията днес - 16 март 2023 г.

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Спорт по телевизията днес - 16 март 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът в българския ефир в четвъртък, 16 март:

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, супер Г, жени Евроспорт 1

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, супер Г, мъже Евроспорт 1

13.30 Сноуборд: Световна купа в Вейзонас, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Гран При на Денен, мъже Евроспорт 2

16.00 Биатлон: Световна купа в Холменколен, спринт, мъже Евроспорт 1

17.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Партизан" МАХ Спорт 1

19.45 “Фрайбург“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

19.45 „Сивасспор“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 4

19.45 „Фейенорд“ - „Шахтьор“ Ринг

19.45 „Бетис“ - „Ман. Юнайтед“ Би Ти Ви Екшън

20.00 Баскетбол, "Жалгирис" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, "Валспар чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2

21.30 Волейбол, "Тренто" - "Закса" МАХ Спорт 1

22.00 „Арсенал“ - „Спортинг“ МАХ Спорт 3

22.00 АЗ - „Лацио“ МАХ Спорт 4

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Виляреал“ - „Андерлехт“ Ринг

00.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

02.00 "Спортинг Кристал" - "Уракан" МАХ Спорт 3

04.00 НХЛ, "Лас Вегас" - "Калгари" МАХ Спорт 2

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