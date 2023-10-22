Спорт по телевизията днес – 22 октомври 2023 г.
13:00 ч. Баскетбол: Спартак Плевен – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2
13:15 ч. Футбол: Утрехт- Аякс, Ередивизия, MAX Sport 3
13:30 ч. Футбол: Рома – Монца, Серия А, Ринг
14:00 ч. Футбол: Хебър – Славия, Първа лига, Диема спорт 1
14:00 ч. Футбол: Лориен – Рен, Лига 1, Диема спорт 2
14:00 ч. Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Нова спорт
14:30 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Оверисе, Евроспорт 2
14:30 ч. Футбол: Нюрнберг – Херта, Втора Бундеслига, Диема спорт 3
15:00 ч. Футбол: Лас Палмас - Райо Валекано, Ла Лига, MAX Sport 4
15:00 ч. Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг, Евроспорт 1
16:00 ч. Футбол: Лил – Брест, Лига 1, Диема спорт 2
16:00 ч. Футбол: Болоня – Фрозиноне, Серия А, MAX Sport 3
16:00 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Оверисе, Евроспорт 2
16:15 ч. Футбол: Хартс – Селтик, Ринг
Левски приема Черно море
16:30 ч. Футбол: Левски - Черно море, Първа лига, Диема спорт 1
16:30 ч. Футбол: Кьолн - Борусия М, Бундеслига, Диема спорт 3
16:45 ч. Волейбол: Модена – Милано, MAX Sport 2
17:15 ч. Футбол: Жирона – Алмерия, Ла Лига, MAX Sport 4
17:30 ч. Футбол: ПАОК – Атромитос, Нова спорт
17:30 ч. Тенис: ATP 250: Антверпен, MAX Sport 1
17:55 ч. Волейбол: ЦСКА - Дея Спорт, жени, БНТ 3
18:30 ч. Футбол: Астън Вила - Уест Хем, Висша лига, Диема спорт 2
18:30 ч. Футбол: Хайденхайм – Аугсбург, Бундеслига, Диема спорт 3
Лудогорец гостува на Арда
19:00 ч. Футбол: Арда – Лудогорец, Първа лига, Диема спорт 1
19:00 ч. Футбол: Аталанта – Дженоа, Серия А, MAX Sport 3
19:30 ч. Футбол: Виляреал – Алавес, Ла Лига, MAX Sport 4
19:30 ч. Баскетбол: Баскония – Уникаха, Лига Ендеса, Нова спорт
20:00 ч. NFL: Детройт Лайънс - Балтимор Рейвънс, MAX Sport 2
21:00 ч. Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг, Евроспорт 1
21:30 ч. Nascar Cup Series: Състезание във Флорида, MAX Sport 1
21:45 ч. Футбол: Лион – Клермон, Лига 1, Диема спорт 2
21:45 ч. Футбол: Милан – Ювентус, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Формула 1: Гран При на САЩ, Диема спорт 3
23:20 ч. NFL: Лос Анджелис Чарджърс - Канзас Сити Чийфс, MAX Sport 2
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Първа лига Лудогорец Левски