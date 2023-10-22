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Спорт по телевизията днес – 22 октомври 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 22 октомври 2023 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 22 октомври 2023 година:

13:00 ч. Баскетбол: Спартак Плевен – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2

13:15 ч. Футбол: Утрехт- Аякс, Ередивизия, MAX Sport 3

13:30 ч. Футбол: Рома – Монца, Серия А, Ринг

14:00 ч. Футбол: Хебър – Славия, Първа лига, Диема спорт 1

14:00 ч. Футбол: Лориен – Рен, Лига 1, Диема спорт 2

14:00 ч. Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Нова спорт

14:30 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Оверисе, Евроспорт 2

14:30 ч. Футбол: Нюрнберг – Херта, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

15:00 ч. Футбол: Лас Палмас - Райо Валекано, Ла Лига, MAX Sport 4

15:00 ч. Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Лил – Брест, Лига 1, Диема спорт 2

16:00 ч. Футбол: Болоня – Фрозиноне, Серия А, MAX Sport 3

16:00 ч. Колоездене: Суперпрестиж лига в Оверисе, Евроспорт 2

16:15 ч. Футбол: Хартс – Селтик, Ринг

Левски приема Черно море

Уелтън Иван Турицов ЦСКА Левски

16:30 ч. Футбол: Левски - Черно море, Първа лига, Диема спорт 1

16:30 ч. Футбол: Кьолн - Борусия М, Бундеслига, Диема спорт 3

16:45 ч. Волейбол: Модена – Милано, MAX Sport 2

17:15 ч. Футбол: Жирона – Алмерия, Ла Лига, MAX Sport 4

17:30 ч. Футбол: ПАОК – Атромитос, Нова спорт

17:30 ч. Тенис: ATP 250: Антверпен, MAX Sport 1

17:55 ч. Волейбол: ЦСКА - Дея Спорт, жени, БНТ 3

18:30 ч. Футбол: Астън Вила - Уест Хем, Висша лига, Диема спорт 2

18:30 ч. Футбол: Хайденхайм – Аугсбург, Бундеслига, Диема спорт 3

Лудогорец гостува на Арда

Лудогорец

19:00 ч. Футбол: Арда – Лудогорец, Първа лига, Диема спорт 1

19:00 ч. Футбол: Аталанта – Дженоа, Серия А, MAX Sport 3

19:30 ч. Футбол: Виляреал – Алавес, Ла Лига, MAX Sport 4

19:30 ч. Баскетбол: Баскония – Уникаха, Лига Ендеса, Нова спорт

20:00 ч. NFL: Детройт Лайънс - Балтимор Рейвънс, MAX Sport 2

21:00 ч. Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг, Евроспорт 1

21:30 ч. Nascar Cup Series: Състезание във Флорида, MAX Sport 1

21:45 ч. Футбол: Лион – Клермон, Лига 1, Диема спорт 2

21:45 ч. Футбол: Милан – Ювентус, Серия А, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Формула 1: Гран При на САЩ, Диема спорт 3

23:20 ч. NFL: Лос Анджелис Чарджърс - Канзас Сити Чийфс, MAX Sport 2

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