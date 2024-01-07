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Спорт по телевизията днес – 7 януари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 7 януари 2024 г.
Снимка: iStockphoto

Спорт по българските телевизии днес – 7 януари 2024 година:

10:15 ч. Ски: СК в Кранска гора, слалом, 1-ви манш, жени, Евроспорт 1

11:20 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 1-ви манш, мъже, БНТ 3

11:30 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 1-ви манш, мъже, Евроспорт 1

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12:30 ч. Биатлон: СК в Оберхоф, щафета, мъже, Евроспорт 1

13:00 ч. Баскетбол: Рилски Спортист – Балкан, НБЛ, MAX Sport 2

13:30 ч. Баскетбол: Билбао – Манреса, Лига Ендеса, Диема спорт 3

13:30 ч. Баскетбол: Рио Бреоган – Гранада, Лига Ендеса, Нова спорт

13:30 ч. Футбол: Емполи – Милан, Серия А, Ринг

Зимните спортове също предлагат зрелище

Алберт Попов

13:50 ч. Ски: СК в Кранска гора, слалом, 2-ри манш, жени, Евроспорт 1

14:20 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 2-ри манш, мъже, БНТ 3

14:30 ч. Ски: СК в Аделбоден, слалом, 2-ри манш, мъже, Евроспорт 1

14:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг, Евроспорт 2

15:30 ч. Футбол: Ланс – Монако, Купа на Франция, MAX Sport 4

15:30 ч. Биатлон: СК в Оберхоф, щафета, жени, Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Нотингам Форест – Блекпул, ФА Къп, Диема спорт 1

16:00 ч. Футбол: Манчестър С - Хъдърсфийлд, ФА Къп, Диема спорт 2

16:00 ч. Футбол: Уест Хем - Бристъл Сити, ФА Къп, Диема спорт 3

16:00 ч. Футбол: Торино – Наполи, Серия А, MAX Sport 3

16:00 ч. Футбол: Питърбъро – Лийдс, ФА Къп, Нова спорт

16:00 ч. Футбол: Удинезе – Лацио, Серия А, Ринг

16:45 ч. Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, Евроспорт 1

18:00 ч. Баскетбол: Барселона – Обрадойро, Лига Ендеса, Диема спорт 1

Сериозно дерби в турнира за ФА Къп

Арсенал

18:30 ч. Футбол: Арсенал – Ливърпул, ФА Къп, Диема спорт 2

19:00 ч. Футбол: Салернитана – Ювентус, Серия А, MAX Sport 3

19:15 ч. Волейбол: Перуджа – Монца, MAX Sport 1

19:30 ч. Футбол: Арис – ПАОК, Нова спорт

19:30 ч. Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, Лига Ендеса, Диема спорт 3

20:00 ч. Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Сан Антонио Спърс, НБА, Диема спорт 1

20:00 ч. NFL: Тенеси Тайтънс - Джаксънвил Джагуарс,MAX Sport 2

20:45 ч. Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг, Евроспорт 1

21:45 ч. Футбол: Рома – Аталанта, Серия А, MAX Sport 3

21:45 ч. Футбол: Ревел - ПСЖ, Купа на Франция, MAX Sport 4

22:00 ч. Баскетбол: Бруклин Нетс - Портланд Трейл Блейзърс, НБА, Диема спорт 3

22:00 ч. Хокей: Вашингтон - Лос Анджелис, НХЛ, МAX Sport 1

23:20 ч. NFL: Грийн Бей Пакърс - Чикаго Беърс, MAX Sport 2

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