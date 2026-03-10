„Ти не си гледал предаването – Стефан джаса бутона и после мисли“: напрежение в играта „Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Можете ли да познаете най-големите имена в световните спортове само по интересни факти, свързани с тях? Именно това тестваха спортните журналисти Стефан Йорданов, Кристин Попова, Джем Юмеров и Бойко Димитров в последния епизод на „Точно попадение“. В напечената игра „Кой съм аз“ напрежението достигна нови висоти, а борбата кой ще натисне първи бутона беше жестока. Бойко се пошегува с Джем, че понеже не гледа предаванията, не е запознат със стратегията на Стефан, и му я разясни.

Бойко и Стефан се сбориха за бутона

Играта отново изненада всички – този път с иновация. Различното беше, че личностите, които Стефан, Кристин, Джем и Бойко трябваше да познават, не бяха изцяло от света на футбола. Играта включваше всестранни спортисти. Още от самото начало напрежението се беше покачило. На екрана излязоха подсказките за втория мистериозен спортист:

„Определян съм за един от най-великите пилоти в историята на моторните спортове“

„В дебютния си сезон завърших като вицешампион“

„Известен съм със своя стил, интерес към музиката и различни инициативи“

„Аз съм един от четиримата пилоти, посветени в рицарско звание и нося титлата „сър“

„Той само джаса бутона и след това седи и мисли“

И тук Бойко Димитров и Стефан Йорданов се сбориха кой първи да натисне бутона. Бойко, с доволна усмивка, явно изпреварил Стефан, обяви отговора – Люис Хамилтън. След това веднага насочи вниманието си към Джем и му каза: „Нали знаеш тактиката на Стефан? Ти не си гледал предаванията. Той само джаса бутона и след това седи и мисли“. Йорданов веднага се оправда, че в този случай не го прави, но по-късно в играта отново му се случи.

На кого посвети наградата „Златния човек” победителят? Представители на кои други спортове участваха в играта и кой затрудни Стефан и го накара да се замисли, можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

