18 февруари 2026
Защо Норвегия доминира на Зимната олимпиада и не само: "Тайната" е в различен подход към децата

Норвегия доминира на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина, като оглавява класирането на нациите по медали няколко дни преди приключването на Олимпиадата. Представянето на норвежката страна не е изненада и си има своето логично обяснение. "Тайната" на успешното представяне на Норвегия в спортната сфера се крие зад тяхната програма за младежки спорт и подходът, който имат към децата.

Норвегия е с 5 милиона население, но има атлети на световно ниво във всевъзможни спортове

Норвегия има чудесни условия да развива зимни спортове, а най-добрият пример от последните дни е хегемонът в ски бягането Йоханес Клаебо, който стана рекордьор по олимпийски титли сред всички спортове в цялата история. Марит Бьорген е друга легенда на Норвегия в ски бягането, а страната има и някои от най-великите състезатели в биатлона като Оле Ейнар Бьорндален и Йоханес Тингес Бьо.

Йоханес Клаебо

Норвегия обаче се представя успешно не само в зимните спортове, но и в летни спортове. Скандинавската страна вади добри атлети във всевъзможни спортове: Карстен Вархолм е световен рекордьор на 400 м с препятствия, Ерлинг Холанд е един от най-добрите футболисти в света, Каспер Рууд е достигал до номер 2 в световната ранглиста по тенис, Виктор Ховланд е в топ 10 на най-добрите голфъри в света, Якоб Ингебригтсен е най-добрият атлет в света в средните бягания.

В Норвегия няма състезания до 13-годишна възраст

За държава с 5 милиона население Норвегия постига много големи успехи и на летни олимпийски игри, където се котира изключително високо по медали на глава от населението. Как обаче Норвегия постига толкова добри резултати в елитния спорт? Ако разгледаме детайлно системата им на работа в спорта, ще забележим нещо много характерно в работата с деца. В Норвегия, до 13-годишна възраст, няма отчитане на резултати. Спортът при децата е само и единствено за удоволствие - и в това е "тайната".

Ерлинг Холанд и баща му

Децата трябва да си останат деца

Норвегия не иска да превръща детския спорт в състезание. Няма национални отбори, няма пътувания до големи шампионати. Не се раздават медали и други награди, освен ако няма предвидени за всяко дете. Мотото на Норвегия е: "Радост от спорта за всички". Норвегия изповядва обратна логика на много държави по света, които създават напрежение чрез състезания, за да изграждат шампиони от по-ранна възраст. И очевидно това дава резултат.

Световно ниво в спорта се достига с вътрешна мотивация, а не с натиск от родители и треньори

Проучване сред над 6000 спортисти установява, че тези, които са достигнали световно ниво, са практикували повече спортове и са започнали основния си спорт по-късно. Те са натрупали по-малко тренировки и в началото са напредвали по-бавно от своите съотборници на национално ниво. И в това е разковничето - Норвегия не притиска децата си да практикуват даден спорт или да постигат дадени резултати. Мотивацията трябва да е вътрешна - в самите деца, а не външна - от родители, треньори и други.

Каспър Рууд

Млади спортисти, които имат висока вътрешна мотивация, са много по-склонни да продължат да се състезават на международно ниво и в елитния спорт. И обратното - тези, които са били външно мотивирани да се състезават и да постигат резултати, се отказват много по-рано от професионалния спорт. Успехът не може да бъде насилван, и точно заради това Норвегия дава пълна свобода на децата в спорта до 13-годишна възраст.

Има два пътя към спортните постижения. Бързият път е обсебен от резултатите. Той обаче работи в краткосрочен план и пречупва децата още преди да влязат при мъжете и жените. Затова Норвегия избира бавния път - да остави децата сами да се мотивират и да си прокарат пътека в избран от тях спорт. Така Норвегия постига нещо безценно - да вади елитни състезатели на световно ниво до зряла възраст. Защото никой не е убил радостта им, когато са били на 10.

