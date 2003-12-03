Отборът във Формула 1 Алпин взе решение да остане без единия си пилот от началото на следващия сезон. След редица промени, които извършиха от френския тим в търсене на подобрение, сега се лишават и от услугите на Естебан Окон.
Пилотът на Ферари Шарл Льоклер спечели домашното си Гран При на Монако във Формула 1 за първи път в своята кариера. Монегаскът стартира от полпозишън и успя да задържи лидерската позиция до самия край на надпреварата.
Българският пилот Никола Цолов се размина с точките във втория си старт на пистата „Сахир“ във Формула 3. Родният състезател завърши на 11-то място в основната надпревара, въпреки че дълго време беше в Топ 10.