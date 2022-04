AKUA NARU и CHILDREN OF ZEUS се присъединяват към SOFIA LIVE FESTIVAL

AKUA NARU, CHILDREN OF ZEUS, Lunikk и The Kobras се присъединяват към до момента обявените Lola Marsh, DENA, BABÉ SILA, Нова Генерация и Каке?.

След два напълно разпродадени концерта в София, хип-хоп любимката с неповторим глас AKUA NARU пристига заредена с още много нова музика, която българските й фенове ще чуят на 26-ти юни 2022, на Арена София. Магетичната певица ще представи най-новият си албум „The Black magnificent“, който трябва да излезе тази пролет. Проектът е в титанично сътрудничество с базираното в Бруклин дуо The Ruff Pack (Matthias Loescher, Stephan Kondert). Колаборацията поставя на преден план класическата политическа и поетична лиричност на AKUA NARU, рамкирана от характерния звук на The Ruff Pack. В „The Black magnificent“ тандемът успешно прескача от hip hop през soul, trap до jazz, та дори и до все още неоткрити стилове. Албумът говори за фокуса на AKUA върху силата, устойчивостта и великолепието на „тъмната раса“. Песните предлагат на публиката едно музикално пътешествие, преминаващо от скорошното ѝ майчинство и създаване на нов живот, до скръбта за безсмислената загуба на несправедливо застреляните. The Black magnificent” е нещо повече от албум, това е преживяване, което говори за разбиранията им за музиката като начин за въздействие и апел за прояви на нежност, радост и междуличностна справедливост.

Children of Zeus е соул проект на двама от най-уважаваните артисти в Манчестър Konny Kon и Tyler Daley. Те ще се качат на сцената на SOFIA LIVE FESTIVAL преди AKUA NARU на 26-ти юни на Арена София. Konny Kon е DJ, MC и бийтмейкър, по известен като час от Broke’N’English, заедно с колегите си от Mancunians DRS и Strategy. Tyler Daley, известен още като Hoodman, се превърна от уважавано MC и актьор в един от най-търсените соул певци в последно време, който записва вокали за имена като Goldie, LSB, Soul II Soul's Caron Wheeler, Lenzman, Lisa Mafia, Bugsy Malone и др. Докато артисти като Dub Phizix, Chimpo, Zed Bias и Levelz създават течения в D&B, Bass и Grime музиката, Children of Zeus идват, за да пречупят тенденцията и да покажат душевната страна, която е много необходима, за да продължи богатата музикална история на Манчестър. През последните няколко години дуото издава песни под шапката на First Word Records.

The Kobras се ражда в бурните морета на Лондон през 2020 г.,съчетавайки българския източен мистицизъм и британския цинизъм. Тяхната музика носи автентичен мощен рок звук, който ще ви накара истински да се забавлявате на 24-ти юни в Sofia Live Club. Вокалистката Деси Баева, която е родом от България и роденият в Лондон китарист Хари Такър, създадат свой собствен уникален звук, благодарение на разнородните си музикални влияния преминаващи от Jimi Hendrix до Moon Duo и Gil Scott-Heron до The White Stripes и The Beatles.

Lunikk е поп дуо от София, което се събира през 2019г., но вече има достатъчно идеи, с които да сглобят цял албум, които ще чуем на най-добрата клуба сцена - Sofia Live Club на 23-ти юни. Кристина и Дени екипират своята стая с достатъчно техника, която им позволява да започнат да строят своя „Нереален град“. Кристина е зад микрофона и текстовете, докато Дени реди бийтовете/инструменталите, по които гласът ѝ върви.

Билети "Ранно пиле" могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси на цена от 40лв. за един ден и 60 лв. за двата фестивални дни, 25-ти и 26-ти юни 2022, на Арена София. Поради ограничения капацитет, билетите за 23-ти, 24-ти в Sofia Live Club ще бъдат само еднодневни.

