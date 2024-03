Група ALI обяви два нови концерта - в Пловдив и София

ALI са космос. Tе са различни и са Ви любими още от първата нота на дебютния им сингъл "I Come From the Future". От разпознаваемия вокал и всички отличителни звуци в песните им до разнообразните влияния зад тяхната музика, ALI предефинират границите на съвременния рок жанр у нас.

