HАYES&Y с мащабен самостоятелен концерт

Едни от най-талантливите български музиканти се събират преди почти 10 години, за да сбъднат една своя мечта – да правят авторска музика и да я споделят със света. Пътят, който HАYES&Y - Благослав Анастасов (вокали, китара), Радослав Лозански (китара), Ивайло Делев (бас) и Денис Холбек (барабани), извървяват е дълъг, но с всяка крачка доказват, че когато талантът и усилената работа вървят ръка за ръка, успехът не закъснява. Малко по-късно тази година очакваме бандата да издаде първия си дългосвирещ албум, който ще отпразнуваме с мащабен концерт на 1 декември в зала 3 на НДК. Събитието ще е най-голямият самостоятелен концерт, който HAYES&Y организират като главни действащи лица, а продукцията, замислена за шоуто, ще е впечатляваща.

„Концертът ни в НДК ще бъде кулминацията на дълги години труд, който положихме. Започнахме групата още в гимназията и през последните 10 години изкачвахме търпеливо стълбичката на сцените в София - от най-малките клубове до разпродаване на най-големите такива. Независимо, че пътят ни е минал и през други градове, ние си оставаме софийска група. Именно затова очакваме концертът да е празненство и нямаме търпение да съберем на едно място всички хора, които са ни подкрепяли и харесвали през годините.“, споделя Благослав Анастасов

От ученическа банда, инди рок групата стига до голямата сцена на Spirit of Burgas, когато подгряват на гигантите Kasabian през 2015 г. Кариерният им път продължава в Англия, където живеят и създават музиката си от 2016-та насам. На Острова HAYES&Y изнасят концерти в култови клубове като Night&Day Cafe и Band On The Wall, а през 2017 г. техният сингъл „Always So Simple, Always So Cold” зазвучава по радиовълните на BBC Manchester и достига 13-то място в класацията на Spotify Top 50 UK Viral chart. Следва още един успешен сингъл „BLUE”, който излиза през 2018 г. и привлича вниманието на британското списание CLASH, които определят бандата като „международен феномен“.

През 2019-та и 2020-та година групата издава краткосвирещия албум “safeplace“ и няколко нови песни, като не спира да бъде активна по време на пандемията. Резултатът - през 2021-а година HAYE&Y издават общо 5 песни, включително любимите на публиката “The Times” и “I Never Give Up (It’s Never Enough)”; вземат участие в европейския showcase фестивал Eurosonic 2021, след като печелят голямата награда на конкурса “Пролет” на БНР с песента “Call the Police”. И това съвсем не е всичко. Видео-сингълът “The Times” се излъчи премиерно в легендарното радио KEXP (Сиатъл), като отбеляза първия подобен успех за български артист в медията. Какво следва? Освен вече разпродадени концерти у нас, момчетата от HAYES&Y са поканени да вземат участие на престижния румънски фестивал Summer Well 2022, заедно с изпълнители като Arctic Monkeys и Nothing But Thieves. И, разбира се - малко по-късно тази година групата ще издаде и първия си дългосвирещ албум.

Специалното събитие, с което ще завърши годината, е вече в подготовка, а изненадите няма да липсват.

Билети за събитието могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим в цялата страна. Продажбата ще стартира днес, 13 април, от 10:00 часа с ограничен брой билети на цена от 25 лв. Допълнителни категории на цени от 30 лв., 35 лв. и 45 лв. ще бъдат пуснати в продажба поетапно.