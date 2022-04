hug or handshake с ново стилно видео към песента Jacuzzi Heart

Най-новото видео на младата инди поп-рок банда hug or handshake към песента Jacuzzi Heart е вече факт. В клипа режисьорът Ангел Иванов продължава историята от предходните им две видеа Natural Phenomena Once Upon a Pink Sedan . Тук двамата приятели от детството, чийто пътища са се разделили много отдавна, най-накрая се срещат и се пренасят в света на спомените си. Зад визуализацията на филмовата история отново стои екипът на handplayed productions

Jacuzzi Heart е част от първия студиен албум на hug or handshake - ONCE UPON A PINK SEDAN, който излезе миналата година и получи редица позитивни отзиви и суперлативи от родната критика и музикалната гилдия. Голямо признание за бандата бе и високата оценка, с която едно от най-добрите студиа за мастеринг в света, легендарното STERLING SOUND, ги представя в портфолиото си като част от артистите, с които се гордее, че работи. Един от най-добрите им мастеринг инженери GREG CALBI (работил с имена като John Lennon, David Bowie, Bon Jovi, Eric Clapton, Lenny Kravitz, Kings of Leon, Lady Gaga&Tony Bennett, Noel Gallagher, Norah Jones и мн. други) слага финалните щрихи в звученето на дебютния албум на момчетата.

На 30-ти април hug or handshake ще направят своя първи голям самостоятелен концерт в SOFIA LIVE CLUB. На сцената редом до Антон Георгиев и Петър Трифонов ще се качат Виктор Иванов – бас китара и Ник Николаев – барабани, който получи четири пъти “Да” от журито на “България търси талант” за междузвездното си представяне.

Освен, че ще чуят всички песни от албума и няколко нови парчета, феновете ще имат възможността да се сдобият и с официален мърч на бандата, включващ тениски, суичъри и лимитирано количество CD-та от албума ONCE UPON A PINK SEDAN.

Билети за концерта могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси.