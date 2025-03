Исторически изход на делото срещу Марая Кери и хита ѝ "All I Want for Christmas Is You"

Делото срещу глобалната звезда Марая Кери за плагиатство в хита ѝ "All I Want for Christmas Is You" завърши и със сигурност ще остане в историята. В обвинителния акт ставаше дума за това, че певицата е копирала елементи от кънтри песен със същото заглавие. В крайна сметка Кери е спечелила делото. В решението на окръжния съд в Лос Анджелис съдия Моника Рамирес Алмадани казва, че авторите на първото парче не са успели да докажат, че тяхната творба е сходна с тази на Марая Кери.

Искът срещу Кери за нарушаване на авторските права беше подаден през 2023 г., а желанието на ищците беше да получат обезщетение от поне 20 млн. долара. През 2024 г. Кери каза, че двете песни са абсолютно различни, а "подобните елементи" присъстват в повечето коледни песни.

Историята на коледния хит

Песента "All I Want for Christmas Is You" на Vince Vance and the Valiants е издадена през 1989 г. и има успех в кънтри класациите на Billboard през празничните сезони на 90-те години на миналия век, пише БТА. Марая Кери включва едноименната песен в албума си "Merry Christmas" от 1994 г. и дава старт на неостаряващата слава на парчето, което бързо се превръща в хит и до днес неизменно звучи около коледните празници по целия свят.

