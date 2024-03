JUDAS PRIEST ще забият отново в България на 19 юли

Малко са артистите, които са успели да се издигнат до висотата на Judas Priest по време на тяхната почти 50-годишна кариера. Присъствието им на музикалната сцена остава все така на висота, за което свидетелстват: милионите фенове по света и у нас, последният им албум "Firepower" от 2018 г. - най-високо класираният в кариерата им, спечелената през 2010 награда "Грами" за "Най-добро метъл изпълнение", абсолютно заслужената награда от VH1 Rock Honors и въвеждането им в Залата на славата на рокендрола през 2022.

Още: Тримата братя от Palaye Royale с нов концерт в България

Judas Priest имат блестяща кариера, обхващаща почти пет десетилетия и продължават да демонстрират своето трайно присъствие и влияние в музикалната индустрия. От революционните си албуми като "Sin After Sin" и "British Steel" до триумфа на "Firepower", Judas Priest оставят незаличима следа в жанра. Нещо повече – тяхната отличителна естетика с костюми от кожа и шипове е исторически цяло модно течение, за което отговорен е основно фронтменът и икона на бандата от Бирмингам – Роб Халфорд.

Въведени заслужено в Залата на славата на рокендрола по-миналата година, Judas Priest продължават да разбиват музикалните бариери. През цялата минала година бандата се фокусира върху новия си студиен албум, който излезе преди броени дни. "Invincible Shield, деветнайсети албум за бандата, съдържа 14 очаквано добри парчета, които вече са в плейлистата на всеки уважаващ себе си рок фен.

Билетите за концерта на метъл господарите Judas Priest влизат в продажба в петък, 15 март, в мрежата на tickestation.bg. Събитието във фейсбук е тук.

За феновете на рок и метъл музиката в България 2024 г. се очертава като една от най-богатите и разнообразни от много години насам. От концерти на хардкор машини като As I Lay Dying, през такива на актуални банди като Bring Me The Horizon, Five Finger Death Punch, Spiritbox и Тhe Smile, до абсолютно легендарни имена като KoЯn, Megadeth, Bruce Dickinson и Judas Priest – графикът със събития от програмата на Fest Team e повече от впечатляващ и може да се разгледа в детайли тук.

Още: Imminence, Baroness и Ghøstkid се присъединяват към Hills of Rock 2024 на 26 юли