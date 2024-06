Мечтан концерт с "Мистерията на българските гласове" и Jacob Collier на 11 юли

Какво да очакваме от концерта

Феноменалният Jacob Collier ще запише песен с хор "Мистерията на българските гласове" в София, веднага след общия им концерт в зала 1 на НДК на 11 юли от 20:00 ч. Авторското парчето на Collier - "All Around You", ще бъде включено в предстоящата delux версия на новия албум на "извънземния" артист от Лондон, а българската публика ще я чуе за първи път в съвместно изпълнение по време на концерта в зала 1 на НДК.