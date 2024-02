На 75 години си отиде създателят на пънк рок музиката

"Брат ми Уейн Креймър беше най-добрият човек, когото съм познавал", написа китаристът на Rage Against the Machine Том Морело в Instagram в петък. "Той притежаваше единствена по рода си смесица от дълбока мъдрост и голямо състрадание, красива емпатия... Неговата група MC5 на практика създаде пънк рок музиката", добавя Морело.

Wayne Kramer&I at Sing Sing Prison on the day @JailGuitarDoors was born. Wayne embodied a combination of wisdom&compassion that was beyond inspiring. Rest in peace my dear brother. pic.twitter.com/dWqE7943LQ