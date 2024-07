На EXIT 2024 ще има всичко! От хип-хоп и поп икони до електронни легенди и яростни китарни рифове

След броени дни Петроварадинската крепост ще се преобрази в многожанрово зрелище, когато 24-то издание на фестивала EXIT събере най-търсените музикални звезди от цял свят. С участието на изпълнители, оглавявали класациите, с десетки милиарди гледания и слушания, и безброй продадени записи, пълният състав беше обявен на Световния ден на музиката. От световни хитове и електронни музикални титани до ъндърграунд звуци, класически рок, хеви метъл, пънк рифове, олдскул хип-хоп, трап, дръм енд бейс, реге, транс и латино ритми – EXIT отново предлага звезден репертоар за всеки музикален вкус.

Тази година хедлайнерите включват легендарната хип-хоп и поп група Black Eyed Peas, съоснователя на Rage Against The Machine Том Морело, пионера на трапа Gucci Mane, the Cavalera brothers, Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, KlangKuenstler, Sara Landry и много други. Тази неудържима звездна подредба демонстрира жанровото разнообразие на тазгодишния фестивал, обхващайки стотици изпълнители на повече от 40 обичани фестивални сцени и зони, всичко това оживяващо в продължение на четири нощи в Петроварадинската крепост.

ДЕН 0

За радост на феновете, EXIT ще започне ден по-рано тази година, започвайки с Ден 0, в сряда, 10 юли, на главната сцена Tesla Universe, в чест на рождения ден на великия изобретател, Никола Тесла. Съставът е воден от Бурак Йетер със специалния гост Dimash Qudaibergen, артиста от ново поколение Iniko, любимеца на феновете на Евровизия Baby Lasagna, невероятно талантливата Teya Dora, обещаващата млада група Keni nije mrtav и уникалният продуцент и DJ Whyte Fang. Ясно е, че билетите за тази звездна откриваща вечер са особено търсени.

Главна сцена TESLA UNIVERSE

След това мощно откриване, от 11 до 14 юли, главната сцена Tesla Universe ще включва поп-рап иконите Black Eyed Peas, един от най-иновативните китаристи в света и водещата сила зад Rage Against the Machine, Том Морело, и пионера на глобалния трап звук Gucci Mane. Сцената ще се тресе и с рифовете на the Cavalera brothers, основателите на иконата Sepultura, и неудържимата пънк банда The Exploited! Публиката ще танцува на хитове от Alok, John Newman, Oliver Tree, Steve Angello, Kenya Grace, Ofenbach, Sam Divine, Rudimental, Willy William, Dub FX, Ian Asher, Altin Gün, Azahriah, Joker Out, Ljubičice, Z++, Divolly & Markward, Lady Lee, Flava D, Đorđe + Venok & Vekac, Astrid & The Scandals, Anathema, Replicunts, De Limanos и Thicc Boi b2b XO!

MTS DANCE ARENA

В продължение на четири електризиращи нощи, mts Dance Arena ще събере вечните легенди на глобалната електронна сцена и водещи фигури на новото поколение, обединени в най-силния електронен състав в света тази година. Най-голямата танцова сцена ще бъде украсена от иконата Carl Cox, заедно с абсолютните мегазвезди Bonobo, Black Coffee и Мейсио Плекс. Днешните най-горещи техно и хаус продуценти, I Hate Models, KlangKuenstler, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can’t Swim, Sama’ Abdulhadi и Carlita, също ще излязат на сцената. Argy и Vintage Culture ще дебютират със своя back-to-back сет, придружени от търсеното продуцентско и DJ дуо ARTBAT, Avantika, Desna, Mose, Human Rias, Lanna, Innēr Sense, Mene, Katalina и Dimitri J b2b Un Padre!

VISA FUSION STAGE

Известната многожанрова сцена на EXIT, Visa Fusion Stage, ще представи гръцките рок гиганти Villagers of Ioannina City, талантливия инструменталист Mezerg, ветераните на регионалната сцена Urban & 4, както и хип-хоп легендите Bad Copy, Edo Maajka и Helem Nejse. Ритмите ще бъдат усилени от Grše и Kuku$, докато блясъкът идва от Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens и Nika Turković. Също ще участват Marčelo и неговата група Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X и Funk Shui. Екипът на Hali Gali представя групите Sitzpinker, Proto Tip и Vizelj, заедно с Grizete, Čuvari stvari, Luka Rajić, Pretty Loud, Zhiva, Ki Klop, Kruz Roudi и Lu!

NSNS STAGE REFRESHED BY HEINEKEN SILVER

Обичаната ъндърграунд електронна сцена, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver, ще бъде домакин на хард-техно звездата Sara Landry и четири безсънни нощи с изпълнения от Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, Awen, Sona, Djeff b2b Fiona Kraft, Supergloss, Airrica, Anamē b2b BLR, Marron, Filip Xavi, Yelisaveta, Layzie и Hobin Rude.

EXPLOSIVE STAGE INFUSED BY OLD SPICE

Предлагайки най-тежкия звук, сцената Explosive Stage infused by Old Spice ще бъде водена от американските пънк икони The Casualties, легендарната Coroner, която прави дебютното си изпълнение в Сърбия, и множество хардкор и метъл банди, включително Ratos de Porao, Uada, Conflict, Ancient, The Take, Risk It, Lineout, Schirenc Plays Pungent Stench, The Stone, Nemesis, Liquid Supercharge, Tortharry, Cutthroat, Expectations, Worst, Morost, My Turn, Khargash, Dead Like Juliet, Inside Out, Condemned Ad, Jack, Ruyned, Geger, Gestos Grosseiros, Majak x Neven, Xsus и Zenoth.

GANG BEATS

Gang Beats отново ще бъде върховна витрина на остри рими и среща на олдскул хип-хоп ветерани и новото поколение трап и рап артисти. Тази година съставът включва Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik, Zevin, Bebi, Faberge, FTP, Gerum, Psihoaktiv Trip, Rie, Rođeni, Rouzi x Jowam, Swana, Viking Krew, Zee x Matej Foltz x Young Dadi, AV47, Bulch, Don Skarr 13, Em, Funky Guru, Masta, Mejsi, Mitich, Nadya, Dante, Šele, TNG, Amnezija, DJ Kopy, DZI, Fich, Keyri, Kultura, Mai Tai, Sara, Thicc Boi, XO и Yung Bessi.

СКРИТИ СЪКРОВИЩА НА ФЕСТИВАЛА EXIT

Обичаната сцена Urban Bug, малка сцена, поддържаща електронния звук, ще бъде домакин на състав от вълнуващи back-to-back сетове, включително 2Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Vladimir Aćić b2b Danilo Vladušić, Vladimir Tucakov b2b Bokun, Wise D и Kobe, и Woodie b2b Danijel Kević.

Сцената Together X House by IQOS също обещава безсънни нощи с DJ сетове от Alex Wann, Antdot, Apache, Djeff, Fabrizio Marra, Kitty Amor, Maxi Meraki, Mont Rouge, Sasson, Sparrow & Barbossa, Anyushka, Deaf In Mini, Fanatik и Oysha.

Най-дивото преживяване с 174 удара в минута е запазено за сцената X-Bass Pit, включваща Baj, Baboon, Billain, Bo Jah MC, Boogie, Buzzin, Cockroach, Codex, Dj Suicide, Drop Sensei, Flowanastasia & Tyr Kohout, GLXY, Indukt, Iturn, Kenney, Koro, Kritik, Lysergic, Mad Prophet, Monden illegal Operations, Raul B, Rebar, Slink, Slwdwn, Souldrive, Splash Heads, Vetas и Whip.

Сцената Wenti Wadada Positive Reggae Stage ще бъде рай на положителните вибрации с изпълнения от Badou Boy Sound System, Beathoven, Butchaa, Bush Mad Squad, Count Bassy, DJ STK, Echotronix feat. Lion Warriah, Elioh, Herbal Queen, Hornsman Coyote (DJ Set), I Sens & Selecta Antwan, Ital Vision, Jah Akka, Jahmessenjah Sound System, Little Shuja, Lock D, Mefa, Mizizi Selecta, Showme Selecta, Skadam, Soulcraft & Masso Narradi Live, Tommy T и Wenti Wadada Closing Party.

Любителите на транс музиката ще намерят своето убежище на сцената Gaia Trance Stage с изпълнения от Cosmic Dimension Live, E-Clip Live, Egon’s Embrace Live, Imaginarium Live, Simia Live, Syned Brain Live, DJ Aquapipe, DJ Buca, DJ Cheda, DJ Damzah, DJ Dapeace, DJ Filip Nikolaevic, DJ Lazanya, DJ Manda, DJ Mikica, DJ Mita, DJ Mozza, DJ Pura, DJ Stole и DJ Zarma.

Латино ритмите ще оживеят на сцената Latino Stage by Idea, с изпълнения от DJ Sarchy, Orient Express, DJ Beathoven, DJ Tito ft. Kaipiriña, DJ’s Rey, DJ Edwin Gomez, Zero Witches, DJ Tete, Arceo Jr & Mauri, Fusion Company, Casanova, DJ Kelvin, DJ Olof, DJ St_Iva, P&P Fusion, DJ Jesus, El Real & Energy, DJ Sesha, Pablo & Mauri, Haddada, DJ Rey ft. Kaipiriña, Adelante & DJ’s Back 2 Back и DJ Edwin Gomez vs. DJ Tete.

Най-големите хитове ще звучат на сцената Radio AS FM Stage с Morning Indian, Lena Glish, Peryz & Daave, Spear, Pacho & Pepo, Ra5tik, Macro, Jjoy, The Vibe Radio Show DJ’s (Pele Drezgić, wd87, Shot, Vien), Supertons, Lock’d, Vanjanja и Teodora Jarić b2b Meli.

Следващото издание на фестивала EXIT, с тема "EXIT Starseeds" и слоган "Пробуждане на нашите суперсили заедно", ще се проведе от 11 до 14 юли в Петроварадинската крепост, с Ден 0 на 10 юли. Билети могат да бъдат намерени тук.