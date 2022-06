Thievery Corporation пристигат с пет гост-вокалиста за концерта си във вторник, 28 юни, в Национален исторически музей

Няколко дни ни делят от дългоочакваното ново гостуване на кралете на лаунджа Thievery Corporation у нас на 28 юни (вторник) на открито в Националния исторически музей.

Този път емблематичният проект на Ерик Хилтън и Роб Гарза пристига у нас с цели пет гост-вокалиста, представляващи различни етноси и културни традиции. Омагьосващите им гласове ще ни понесат неусетно към екзотични и непознати места и светове, виртуално музикално пътешествие - запазена марка на Thievery Corporation.

България е втората дата от мащабното европейското турне на групата The Outernational Tour V.2 след Букурещ, Румъния. В настоящия си сет музикантите са подготвили някои изненади - неизпълнявани до момента на живо парчета. Ще бъдат изпълнени и най-големите им хитове Warning Shots", "The Richest Man In Babylon", "Lebanese Blonde", "Until The Morning", "Sweet Tides", "Amerimacka", "All That We Perceive","State Of Our Union", "Revolution Solution ", "Liberation Front ", "El Pueblo Unido", "Is It Over", "Exilio", "Shadows Of Ourselves", "En Simple Histoire", "Facing East", "The Numbers Game", "Mandalla", "Letter To The Editor“ и много други.

Начало на концертната вечер ще бъде даден с излъчване на музика от онлайн радиoто Boogie.FM, основано от наскоро напусналия този свят легендарен български диджей и продуцент Ramsey Hercules. На специално изградените за събитието барове ще има и кутии, където желаещите ще могат да оставят дарения за продължаване делото на Ramsey, а именно по-нататъшното съществуване на BoogieFM.

Организаторите съветват зрителите да пристигнат в зоната на НИМ в 18.30 часа с градски транспорт (линия на тролей 2, автобусна линия 111, 304 и 63) или такси вместо с личен автомобил. Доскоро зоната преди и около НИМ разполагаше с достатъчно място за паркиране, но поради преобразуване на част от пътното платно в пешеходна зона и отказа на Столична община - район Витоша да отвори тази зона и да съдействат за временно паркиране в заградената зона, местата за паркиране са силно ограничени.

Тъй като концертът ще е на открито, добре е феновете да подсигурят и дъждобран, ако има временни превалявания. В случай на крайно неблагоприятни атмосферни условия е предвидена резервна закрита локация, а именно Интер Експо Център. Решението за това ще бъде оповестено в понеделник, 27.06.2022, когато излезе точната прогноза за концерта.

Последни билети за концерта все още има и са налични на:

https://bit.ly/ThieveryCorporation2022

Деца до 12 години ще бъдат допускани без нужда от билет, но с родител закупил редовен или Вип билет.

В концертната зона зрителит ще могат да се освежат на специално изградените барове за напитки и зона за храна, като за по бързото обслужване е добре да разполагат с пари в брой. Организаторите са подсигурили и ограничено количество ПОС терминали за картови разплащания.

Събитието ще се проведе при следния график:

18:30 Отваряне на врати

18:30 - 19:30 Boogie FM

19:30 - 21:00 DJ Unkle Billy

21:00 Thievery Corporation Live

23:00 Край