Войната в Украйна:

"Протестите не са чути - властта продължава с арогантност и диктат на мнозинството": Анализ

23 януари 2026, 08:54 часа 477 прочитания 0 коментара
"Протестите не са чути - властта продължава с арогантност и диктат на мнозинството": Анализ

"Работата по Изборния кодекс показва, че протестите не са чути. Управляващото мнозинство и властта проявяват същото арогантно и почти силово отношение. Този диктат на мнозинството реално доведе до многохилядни протести и свалянето на кабинета от власт през декември". Това обясни в ефира на БНР политологът и журналист от Actualno.com Ивайло Илиев.

По думите му промените са не просто спорни, но и издават нови политически символи. "Същото управляващо мнозинство, което уж вече не е на власт, явно си продължава вътрешния механизъм на сработка между коалиционните партньори и доведе до неясно изработен Изборен кодекс от някакви тайни работни експертни групи. Отново огромни критики от опозицията и гражданско недоволство и така стигаме до този провал за скоростно влизане на промените в пленарна зала. Разчитам това не само като стъпка назад. Явно управляващото мнозинство е пропукано, заради поведението на БСП. Започва едно пренаместване на слоевете след изявлението на президента Радев - от вторник насам започва всеки да се позиционира спрямо кампанията, спрямо един нов парламент. Радев е голяма заплаха за нечий електорат", обясни той.

Още: Доц. Татяна Буруджиева: Радев иска различни избиратели, няма да е радикален (ВИДЕО)

За самата поява на президента на партийния терен, Илиев подчерта:

"Можем да бъдем абсолютно убедени без никакво съмнение, че започва една ожесточената и грозна кампания, изпълнена с всякакви атаки срещу президента по множество линии - през управлението на служебните управителства, през бъдещите му лица на кампанията и на листите, през Боташ и т.н. Та вижте как нямаше и няколко часа и пропагандата започна по темата с грамата от президента Тръмп. Това пренавиване е толкова очевидно и то тече по няколко линии и ще се развива през жълти медии, убеден съм през силови структури, записи, компромати за бъдещи кандидати на Радев в различни листи. Само че това това, което не са калкулирали авторите на тази антикампания, е сензитивността към арогантността на властта, която не се е променила и си продължава някак напук на недоволството. Оттук нататък всяко и минимална критика, опит за удар, обида към Радев ще налива още и още вода в мелницата му. Нещо повече дори - дали всяка критика към него няма да се превърне в бумеранг и да се върне обратно към създателите им", коментира още политологът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Служебният кабинет

Според Илиев процедурата по назначаване на служебния кабинет остана леко на заден план.

Още: АКФ: С несъществуващи в закона мотиви държавата крие разследван ли е Ковачки

"Следва да видим как ще продължи процедурата по чл.99, защото тя бе стопирана в момента - предстоят разговорите на вече президента Йотова с потенциалните служебни премиери. Спекулира се за името на кандидата, разбира се и за министрите, но вижте, тук моето подозрение е едно – сигналът със проектосъстава и премиера ще бъде силен и еднозначен, следва да бъде и в синхрон с протестите, и в синхрон със заявките на Радев. Всичко друго в момента би разколебало увереността на президентския екип, както и увереността, че могат да се проведат нужните реформи и да се осигури най-вече честен и прозрачен изборен процес. Всяка грешка с някой министър, или още повече с премиера, би се разчело много разнопосочно и би увредило кампанията и на Радев, и на прореформаторските сили, и на самата Йотова като потенциален бъдещ кандидат за президент наесен", обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Румен Радев кабинетът Желязков оставка Румен Радев
Още от Мнения
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес