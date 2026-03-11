Евелин - първото бебе на Плевен за 2026-а г.

По традиция, дни преди посрещането на Първа пролет, първото бебе на Плевен за 2026 година - малката Евелин, гостува заедно със семейството си на кмета на Общината д-р Валентин Христов. Момиченцето се появи на бял свят на 2 януари в 09,15 часа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Евелин е първо дете за родителите си - Силвия Пачева и Калин Георгиев, и е очаквана с много любов и вълнение. Младото семейство живее и работи в Плевен и е избрало града като място, където да отглежда детето си.

Кметът д-р Христов поздрави родителите с щастливото събитие и пожела на малката госпожица да расте здрава, обградена с обич и грижа, и да носи много радост на своето семейство. По време на срещата тримесечната Евелин кротко се гушеше в прегръдките на майка си.

„Радваме се на спокойно и усмихнато бебе. В грижите за нея много ни помагат и бабите“, сподели майката Силвия Пачева.

От името на Община Плевен и в изпълнение на решение на Общинския съвет д-р Христов връчи на родителите на малката Евелин парична сума в размер на 350 евро и специален подарък за момиченцето.