Асен Василев: Кабинет в оставка ни набута в кьошето до Унгария - сядаме на два стола и падаме (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи изключително остри критики към правителството в оставка, което на 22 януари присъедини страната ни към т.нар. Съвет за мир - инициатива на Доналд Тръмп, в която влизат държави като Унгария и бивши съветски републики, а дори и руският диктатор Владимир Путин е поканен. Много от ключовите ни европейски съюзници отказаха да влязат в борда, което не спря премиера Росен Желязков да подпише.

Още: Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата

"В кьошето до Унгария"

""Продължаваме промяната" винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа. Натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз - Унгария. Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал", заяви Василев.

"Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар - в ЕС. Това ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската си позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб", смята той.

Още: Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

"Сядаме на двата стола и накрая падаме"

Снимка: БГНЕС

"Не на последно място, тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което е нелегитимно да предприема такива големи външнополитически ходове. И може би нещото, което засяга всеки български гражданин - причината да не ни приемат 15 години в Шенген, причината да не ни приемат 15 години в еврозоната, е точно такова нагаждаческо поведение: да седнем на двата стола и накрая да паднем на земята, да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички. Няма как да ни уважават, ако ние сами не уважаваме себе си, ако нямаме ясни позиции и не ги отстояваме. Точно затова политиката на снишаване, на казване на едно и правене на друго, политиката на опити да се угоди на всички, трябва да спре", категоричен е Василев.

Той разкритикува "скриването" на това решение от Министерския съвет.

Още: Радан Кънев за включването ни в Съвета за мир: "Унижение за всеки българин!"

"Мисля, че това решение слага България в ъгъла на ЕС - до Унгария. Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. Орбан, който се правеше на най-големия геостратег, опитваше се да играе с всички, докара Унгария до просешка тояга и те в момента са по-бедни от нас", каза Асен Василев.

Още: "Да, България": Присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп е противоконституционно (ВИДЕО)

"Когато България трябва да се занимава със сериозен казус - в Газа, в Гренландия - първо трябва да бъде формирана българска позиция. След това тя трябва да бъде обсъдена, отстоявана - в опит да се убедят европейските партньори, че нашата позиция е правилна, и да се намери обща позиция. Опитите ние сами да играем срещу съюза, в който сме избрали да бъдем, означава само едно - да сме натикани в ъгъла на този съюз. Много по-важно е, ако нашата позиция стане и европейска, както стана с позицията ни за Северна Македония", смята бившият финансов министър.

"Поставиха ни между най-бедната държава в ЕС - Унгария, и Беларус. И ни наредиха до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно вече ГЕРБ е "Граждани за евразийско развитие на България"", продължи с критиките към ГЕРБ и Бойко Борисов председателят на "Продължаваме промяната".

Още: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?