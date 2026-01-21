"Атентат срещу изборите": ПП-ДБ с призив за протест срещу ИК (ВИДЕО)

ПП-ДБ заподозряха атентат срещу изборния процес чрез новите промени в изборното законодателство, свързани с въвеждането на скенерите за гласуане. Според опозиционната формация това със скенерите е химера и ще доведе до гласуване само с хартия, тъй като няма да има време за сертифициране и на старите машини, ако се окаже, че държавата не може да осигури скенери. Ето защо от формацията призоваха за протест.

"Единственият начин да ги спрем е така, както спряхме бюджета. Ние ще се борим вътре в парламента, но за да може България да върви в правилна посока, трябва и гражданите да се борят на площада", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Тъй като сме на прага на най-голямата изборна измама в историята, имам един призив към Борисов и Пеевски - веднага да оттеглят тези промени на секундата. В противен случай много тежко ще се сблъскат с протеста", призова един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев. ОЩЕ: БСП настоява за отлагане на скенерите за гласуване (ВИДЕО)

Кой е възложителят на атентата?

От своя страна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов смята, че Пеевски и Борисов са възложили на своите подизпълнители от ИТН да свършат мръсната работа, а ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се крият от дебата.

"Планът е саботаж на изборите в наказание на протеста, който свали това правителство. Пеевски е бесен на хората, които развалиха неговия план за четиригодишно управление и сега иска да ги накаже като саботира изборния процес", смята Божанов.

Проблемите в ИК, според ПП-ДБ

От ПП-ДБ обърнаха внимание върху проблемите в Изборния кодекс, който предстои да бъде разгледан на второ четене в пленарна зала.

Притесненията им са свързани с отпадането втория печат на бюлетината, отпадането на сравняването на номера на бюлетината с кочана, което според тях крие риск от вкарване на външни бюлетини.

Според тях е проблем отпадането на сертификацията на така наречените нови скенери, както и че кодът няма да бъде предоставен на партиите и техните експерти.

"Бяха затворени голяма част от секциите в чужбина, имаме над 2 млн. българи в чужбина, които са извън ЕС, които няма да могат да гласуват. Това са огромни държави, с 20 секции няма как да бъдат обхванати", смята Асен Василев. ОЩЕ: Като пускане на тото: ИТН за гласуването със скенери (ВИДЕО)