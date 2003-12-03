Депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев зададе въпрос на премиера Росен Желязков по време на парламентарния блицконтрол относно разходите за преместването на държавни агенции от сградата на ул.
Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспорт за администрацията на президента. Това реши парламентът на второ четене с 119 гласа "за", 64 "против" и 13 "въздържали се", като прие промени в Закона за НСО.
"Имаме специфична криза в съдебната власт след вчерашното произнасяне на ВКС, от което става ясно, че България няма нито главен, нито изпълняващ функциите главен прокурор", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов по време на съвместен брифинг на ПП-ДБ.
Когато от стъклена къща хвърляш камъни - е нормално и някой да ти я счупи. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с отнемането на правомощията от президента да избира шефове на служби и оставането на администрацията на президента без коли на НСО.
България трябва да е активен фактор в Европейския съюз, а БСП – двигател на левите политики, написа на страницата си във Фейсбук вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който заедно с евродепутата и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова, е провел срещи в Брюксел, Белгия.
Опитите за нелегално преминаване на българската граница са намалели с над 75 процента в сравнение с миналата година. Това съобщи премиерът Росен Желязков по време на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война.
"Има един виц за жирафа и заека. Сарафов още не е разбрал явно, така наречения г-н Боби, че той не е главен прокурор. Тъй като чувам, че няма как да излезе от този кабинет, трябва да му кажем следното: трябва да се спазват законите в България.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на второ четене промени в Закона за Националната служба "Охрана" (НСО), според които отпада функцията на службата да осигурява транспорт за администрацията на президента.
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заплаши, че паритята му ще блокира входовете и изходите на Каблешково и ще направят граждански аест на учителката, за която се твърди в репортаж, че е тормозила 4-годишно момиченце.
Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
След двудневно Общо събрание партия "Продължаваме промяната" избра бившият финансов министър и досегашен съпредседател на формацията Асен Василев единодушно с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.
Кметът на Варна Благомир Коцев, който продължава с месеци да бъде задържан в ареста, е сред потенциалните имена на кандидати за президент на демократичната общност на предстоящите избори през есента на 2027 г.
Бившият външен министър Надежда Нейнски очаква влияние от Русия и на президентските избори у нас догодина. „Влиянието съществува и в момента през всякакви хибридни атаки, през всякакви инженерни проекти, които се правят в българската политика.
„Напрежение в управляващите има и се вижда. Напрежението се усили след вота на недоверие, но опитът на Бойко Борисов да признае за петимата премиери, е опит да замаже кой е реалният премиер – и това е Делян Пеевски“.
"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен. Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт".
Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание.
Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска.
В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС).
Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци.
Скандалът на седмицата в парламента - при който ПП-ДБ блокираха паркинга на Народното събрание, санкционираният за корупция по "Магнитски" лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски дойде пеша, разкрещя се с обидни думи и обяви, че ще прави държава с главно "Д" - се пренесе и на полето на политолозите и социолозите.