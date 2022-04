Дарете заплата за Украйна - защо Кирил Петков смени банковата сметка за дарения?

Дотук добре – но всъщност първоначално в съобщението на българския премиер беше изписана една банкова сметка, а няколко часа по-късно това беше коригирано.

Коя беше първата банкова сметка? IBAN: UA133223130000025203000000021; SWIFT: EXBSUAUX. Изглежда тази банкова сметка се появява първо в съобщение на украинското посолство в Нигерия във Фейсбук. То е публикувано на 8 април, 2022 година. Като клиент-бенефициент там е посочено следното: ВДУ 0515 (военна част), Киев, Украйна. Сметката би трябвало да е в Укрексимбанк (Украинска вносно-износна банка).

Само че на страницата на английски език на въпросната банка такава сметка няма. Там има няколко банкови сметки, като бенефициенти са различни украински държавни структури и компании, включително украинското министерство на отбраната.

Няколко часа по-късно в публикацията на профила на Петков банковата сметка вече беше сменена. Този път IBAN: 963223130000025307010029738. Тези данни присъстват в посочената в предишния параграф информация на английски език Укрексимбанк, като бенефициент е украинското министерство на отбраната.

Всичко това предизвика вълна от среднощни коментари във Фейсбук. Един от най-интересните е обяснение от профила на Лена Бориславова под публикация на Теодор Михайлов, който е едно от известните лица на "Да, България". Там е написано, че "и двете сметки са подадени от украинското посолство" и че "утре посолството ще публикува и двете сметки – за да са спокойни всички".

Журналистът Григор Лилов обаче се съмнява, че всъщност става въпрос за измама. Самият Михайлов също коментира темата и казва, че сметката се появява в "многократно редактиран пост" на фейсбук страницата на украинското посолство в България.

Лилов смята, че сметката е опит да бъдат подлъгани хора да дадат пари, който е изфабрикуван от хакери. "Започналата проверка на двете украински банки, както и на разузнавателните служби на Украйна сочи, че тази сметка е на някакво НПО, подозирано във връзки с агресора. За първи път тази измама се появи на 27 февруари в профила на някакъв си украинско-американски икономист Роман Шелемета и после в началото на март. Още на 27 февуари сигнализирах ДАНС, БНБ и украинското посолство, което веднага взе мерки, макар че денят беше почивен. Съответно публикувах пост и предупредих видни коментатори във Фейсбук, публикували банковата сметка, че става дума за измама. Пиша двете банки, защото измамата с фишингбанковата сметка през февруари и началото на март се появи с адресат Националната банка на Украйна", категоричен е Лилов.

Около полунощ, във Фейсбук страницата на посолството на Украйна беше изказана благодарност на Петков и публикувани банкови сметки. Едната е същата, която първоначално се появи в профила на Кирил Петков. Има и друга информация, включително втората сметка, появила се при редакцията на публикацията на Петков:

The Ministry of Defense of Ukraine, 6, Povitroflotskiy Pr., Kyiv, Ukraine, 03168 UA963223130000025307010029738. Bank Name: JOINT STOCK COMPANY

За финал засега - украинският външен министър Дмитро Кулеба благодари на Петков в Twitter за инициираната кампания.

Grateful to Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov for initiating a public campaign to raise funds for Ukraine and help us strengthen our defenses. This move demonstrates true Bulgarian solidarity with Ukraine. I felt it well when I was received by PM Petkov in Sofia last week.