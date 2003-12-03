Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство срещу депутата от "Възраждане" Цончо Ганев за изблъскването, което той направи на колегата си и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков, съобщи самият той в профила си в социалните мрежи.
Закриването на този механизъм е благодарение на действията на последните действия на правителствата на ПП и ДБ, на министрите Надежда Йорданова и Атанас Славов и на нашите законопроекти, които бяха отхвърлени в миналото.
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война.
"Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата", коментира председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев пред медиите в парламента след призивите на министър-председателя за единен орган и след идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за закриване на ДАИ.
Направили сме предложение за починалите български граждани, които попадат в същата хипотеза и са били насилствено преименувани, техните имена да бъдат служебно възстановени и насилствено наложените имена да бъдат заличени от регистрите.
Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите във връзка с идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за закриване на ДАИ след случая с искане на подкуп от екипа на Роби Уилямс.
Президентската институция обвини Българската национална телевизия (БНТ), че прилага цензура спрямо държавния глава. Според писмо на Кирил Атанасов, секретар на държавния глава по връзки с медиите, обществената телевизия е прекратила в "По света и у нас" практиката от последните месеци да излъчва пряко въпросите на журналисти към президента.
Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев вижда седмиц премиер в правителството в лицето на Таки. "Първо бяха трима, станаха пет по Борисов, шест с Томислав Дончев, който беше заместващ, а сега седмият премиер е Таки.
"Моето предложение е да се закрие незабавно тази агенция", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след като задържаха за подкуп двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", популярна в обществото като ДАИ.
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война.
Президентската институция обвини Българската национална телевизия (БНТ), че прилага цензура спрямо държавния глава. Според писмо на Кирил Атанасов, секретар на държавния глава по връзки с медиите, обществената телевизия е прекратила в "По света и у нас" практиката от последните месеци да излъчва пряко въпросите на журналисти към президента.
Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите във връзка с идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за закриване на ДАИ след случая с искане на подкуп от екипа на Роби Уилямс.
Направили сме предложение за починалите български граждани, които попадат в същата хипотеза и са били насилствено преименувани, техните имена да бъдат служебно възстановени и насилствено наложените имена да бъдат заличени от регистрите.
"Моето предложение е да се закрие незабавно тази агенция", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след като задържаха за подкуп двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", популярна в обществото като ДАИ.
Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев вижда седмиц премиер в правителството в лицето на Таки. "Първо бяха трима, станаха пет по Борисов, шест с Томислав Дончев, който беше заместващ, а сега седмият премиер е Таки.
"Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата", коментира председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев пред медиите в парламента след призивите на министър-председателя за единен орган и след идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за закриване на ДАИ.
Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до антикорупционната комисия, Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.
След двудневно Общо събрание партия "Продължаваме промяната" избра бившият финансов министър и досегашен съпредседател на формацията Асен Василев единодушно с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.
От самия първи ден това правителство е на малцинство, клатещо се с диаметрално противоположни партии. Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета за няколко месеца преди еврозоната да направим компромис и да преминем през този период.
Кметът на Варна Благомир Коцев, който продължава с месеци да бъде задържан в ареста, е сред потенциалните имена на кандидати за президент на демократичната общност на предстоящите избори през есента на 2027 г.
Бившият външен министър Надежда Нейнски очаква влияние от Русия и на президентските избори у нас догодина. „Влиянието съществува и в момента през всякакви хибридни атаки, през всякакви инженерни проекти, които се правят в българската политика.
„Напрежение в управляващите има и се вижда. Напрежението се усили след вота на недоверие, но опитът на Бойко Борисов да признае за петимата премиери, е опит да замаже кой е реалният премиер – и това е Делян Пеевски“.
"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен. Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт".
Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание.
Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит.
Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска.
В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС).
Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци.
"Вижте за какъв дворец става дума, тази сграда е по-голяма от сградите на общините в десетки градове в България! Нямаме детска болница, нямаме аптеки в стотици населени места, но за Пеевски има дворец и получава всичко!