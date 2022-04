Дмитро Кулеба: Днешна Русия не заслужава съчувствие и разбиране

Сигурен съм, че България прави това не заради традиционно добрите ни отношения, но заради това, че сигурността на Украйна означава сигурност за България. Ние не се бием само за Украйна, но и заради вас, за да не може Русия да причини щети на вашата страна, заяви украинският първи дипломат и изрази благодарност към страната ни и за подкрепата за европейската перспектива на Украйна.

Наясно съм с ролята на Русия в историята на България, каза Кулеба и добави: Исторически Русия е направила някои неща, които оставят емоции в съзнанието на хората, но днешната не заслужава съчувствие и разбиране. Надявам се, че ще дойде по-скоро денят, когато мирът в района на Черно море ще се възстанови, ще се върнем към културата и туризма и все повече украинци ще посещават България като туристи, а не като бежанци, заяви Дмитро Кулеба.

Дойдох да благодаря на България за това, че подкрепяте украинската държава и народ, заяви министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба на съвместен брифинг с Теодора Генчовска в МВнР, предаде репортер на БГНЕС.

Met my Bulgarian counterpart @TGenchovskaMFA in Sofia today. Grateful to the people of Bulgaria for embracing Ukrainians fleeing Russian aggression. We discussed further steps to restore peace in Ukraine, strengthen bilateral cooperation, and advance Ukraine’s EU membership. pic.twitter.com/fc6CAzDdhv