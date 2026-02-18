"ДПС - Ново начало" нарече служебния кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" (ВИДЕО)

Любопитно:

"Имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем служебния кабинет на президента Йотова, Сорос, - Петрохан", каза заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред журналисти след като Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет на президента Илияна Йотова, в който има много изненади и вицепремиер по честни избори. 

"Това, което ни кара да дадем това определение, е фактът, че след излезлите вчера материали от МВР - в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свъразни с цялата афера "Петрохан". Кабинетът ще бъде тясносвързан с политическа сила", смята Михайлова. 

Чия е отговорността?

Депутатът от "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отбеляза, че кабинетът е бил приет от президента Йотова за по-малко от 1 минута без никакъв коментар и никакви възражения. Ето защо от формацията смятат, че цялата отгоговорност за кабинета е на президента Йотова. 

"ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокарция да контролира работата на служебния кабинет", заяви още Михайлова. 

106-ото правителство на България ще положи клетва пред парламента утре, 19 февруари, а с указ на държавния глава предсрочните парламентарни избори бяха насрочени на 19 април. ОЩЕ: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
