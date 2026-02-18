Кой е Андрей Янкулов - предложението на Андрей Гюров за вицепремиер и правосъден министър?

Новият служебен вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов е адвокат по наказателно право и старши правен експерт в неправителствената организация "Антикорупционен фонд" (АКФ). Той е предложен на поста от служебния премиер Андрей Гюров.

Янкулов е роден през 1980 г. в София, България. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и придобива висше образование със специалност „право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2005 г.

След завършване на юридическото си образование Янкулов започва работа като юрисконсулт. През 2007 г. печели конкурс и започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура, където работи в отдел „Общоопасни и други престъпления“.

През годините той заема различни функции в прокуратурата, включително в Софийската градска прокуратура, като се занимава с надзор и разследване на наказателни дела, международно правно сътрудничество и изпълнение на наказания.

Между август 2014 г. и февруари 2016 г. Андрей Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията и международното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

След оставката си като прокурор в края на 2019 г. заради несъгласие със случващото се в системата, той практикува като адвокат в областта на наказателното право.

От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипа на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“, където работи по редица разследвания, сред които „Осемте джуджета“, „Холдингът на чичко тревичко“, „Вълкът на Върбовка“, „Чирен“ и др.

Като министър на правосъдието той ще председателства Пленума на ВСС и може да постави на вниманието на Прокурорската колегия оставането на Сарафов като и.ф. главен прокурор - именно това обяви като очакване и премиерът Гюров.

