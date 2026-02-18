Кой е Корман Исмаилов - предложението на Андрей Гюров за министър на транспорта и съобщенията?

Бившият депутат и настоящ политически анализатор Корман Исмаилов е предложението на Андрей Гюров за служебен министър на транспорта и съобщенията. Той беше народен представител от ДПС, а впоследствие и независим. До април 2011 г. е бил член на ДПС, но тогава е изключен заради подкрепата му за също така изключения Касим Дал. Завършва гимназия в София. След отбиването на военната си служба се дипломира със степен бакалавър по икономика в университета в Кония, Турция. След дипломирането си през 1997 г. за кратко работи като зам.-редактор във вестник „Права и Свободи“ – издание на ЦС на ДПС.

В периода 1998 – 2001 година е банков служител в „Зираат Банкасъ“ - клон София, след което регистрира бизнес консултантска компания. През 2004 г. завършва „Регионалното училище за политика“ към Асоциация „Българско училище за политика“. Завършва и „Стопанско управление“ в турския град Кония.

Бивш председател на младежкото ДПС, след това скъсва с партията

През 2006 г. е избран за председател на младежката организация на ДПС, като остава на този пост до 2009 г. Тогава е избран за депутат в 41-ото народно събрание от листата на ДПС в Добрич. Бил е и член на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС.

На 12 април 2011 г. лидерът на ДПС Ахмед Доган дава една седмица срок на Исмаилов да изясни позицията си дали подкрепя ДПС, или подкрепя Касим Дал. Причината е участието на Исмаилов в среща на Касим Дал със симпантизанти в Търговище. Една седмица по-късно, преди изключването му от партията, Исмаилов обвинява лидера на ДПС, че нарушава устава и програмата и уронва престижа на партията, като също така не изпълнява задълженията си като народен представител.

В края на май 2011 г., по време на публичен дебат с лидера на „Атака“ Волен Сидеров, двамата влизат в конфликт в предаването „Неделя 150“ по БНР, при който се налага водещият и редакторът на предаването да разтървават политиците. Причина е станалото два дни по-рано спречкване пред столичната "Баня Баши" джамия между хора от „Атака“ и молещи се пред джамията.

На 1 декември 2012 г. Корман Исмаилов, заедно с Касим Дал, учредява Народна партия „Свобода и Достойнство“.

