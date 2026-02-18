Войната в Украйна:

Кой е Михаил Околийски - предложението на Андрей Гюров за министър на здравеопазването?

Професионалният път на доц. д-р Михаил Околийски, предложен за служебен министър на здравеопазването, обхваща академичната дейност, работата в международни здравни структури и участие в изпълнителната власт.

Роден е на 21 юли 1972 г. в София. През 1995 г. завършва специалност "Социална терапия" в Хумболтовия университет в Берлин, а впоследствие защитава докторска степен по психотерапия в същото висше училище.

Околийски е член на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH). Още: Облекчават достъпа до ЯМР, отпада специалното разрешение от НЗОК

В периода 1998 - 2014 г. работи като експерт в направление "Психично здраве" към Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

От 2014 г. до юни 2023 г. е представител на Световната здравна организация в България. В това качество участва в изработването и публичното представяне на политики в сферата на общественото здраве, както и в координацията между международната институция и българските здравни власти. По време на пандемията от COVID-19 той е сред специалистите, които открито защитават ваксинационните политики и препоръките на СЗО, включително относно прилагането на ваксината на AstraZeneca.

През 2023 г. е назначен за заместник-министър на здравеопазването в кабинета "Денков-Габриел", когато начело на ведомството е Христо Хинков. В същия период оглавява Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Михаил Околийски е сред учредителите на Коалиция HPV, насочена към елиминиране на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус. Още: Михаил Околийски: Осигурени са милиони за Спешната помощ

Той е автор на редица доклади и семинари в държави от Европа, Азия и САЩ, има публикации в български и международни научни издания, както и в Международната енциклопедия по сексология.

Като експерт в сферата на здравната политика работи по теми, свързани с ограничаването на тютюнопушенето, превенцията на зависимости и разработването на политики за обществено здраве на ниво население.

Кои са останалите министри от кабинета "Гюров" - вижте тук.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
