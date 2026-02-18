Кой е Найден Тодоров - предложението на Андрей Гюров за министър на културата?

Найден Тодоров за четвърти път ще бъде служебен министър на културата. Той е предложението на служебния премиер Андрей Гюров, обявено пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г., а преди това заемаше поста във втория кабинет на Гълъб Донев (2023 г.) и в двете правителства на Димитър Главчев (2024). Тодоров е диригент и културен мениджър. Завършва с отличие музикалното училище "Добрин Петков" в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

Богата кариера в музиката

През 1996 година е поканен от йерусалимската фондация "Ленард Бърнстейн" в Академията Рубин в Йерусалим, където специализира при диригента на Израелската филхармония Менди Родан. През 1997 година Тодоров създава в родния си град фестивала "Тракийско лято". Година по-късно получава първия си постоянен международен ангажимент – в Хайфа, Израел, със Северно-израелския симфоничен оркестър, където е избран между повече от 150 кандидати за постоянен диригент на оркестъра.

В следващите години Найден Тодоров гостува на сцените на редица от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка. През 2000 година, само на 26 години, е поканен за Музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младият диригент в България на такава позиция.

В периода 2003-2005 работи като художествен ръководител на Оперно-филхармонично дружество Бургас. Няколко години по-късно заема тази позиция и в хор "Дунавски звуци" в Русе. В периода 2005-2017 Найден Тодоров е директор на Държавната опера в Русе.

През 2006 година прави своя дебют с Берлинския симфоничен оркестър и само година по-късно е поканен да дирижира и концертите от турнето на състава в най-големите градове в Япония.

Снимка: Софийска филхармония

През 2010 дебютира и във Виенската народна опера, дирижирайки спектаклите на балета "Лешникотрошачката" от Чайковски с Виенския държавен балет. През 2013 година Найден Тодоров се дипломира като мениджър в областта на културата в Нов Български Университет, където през последните години е поканен да изнася лекции.

От 2017 година е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала "Бозар" в Брюксел, Музикферайн във Виена, голямата зала на Берлинската филхармония и др. В концертите си със Софийската филхармония Найден Тодоров работи с някои от най-изявените по света певци и инструменталисти.

Тодоров е работил и с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много чужди оркестри, между които Виенския симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Оркестъра на Румънското радио и телевизия, Филхармонията на град Токио и мн. др.

От 2018 година, като част от образователната политика на Софийската филхармония, Найден Тодоров става водещ на предаването за класическа музика на Българската Национална Телевизия – "На концерт с БНТ 2".

През 2021 г. издава първата си книга с разкази "Полъх от ангели".

