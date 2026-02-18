Кой е Трайчо Трайков - предложението на Андрей Гюров за министър на енергетиката?

Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров. В момента той е кмет на столичния район "Средец", като през 2023 г. печели втори мандат след първия си успех на местните избори през 2019 г. Политическата му кариера започва през 2009 г. в първото правителство на Бойко Борисов, когато поема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2012 г. Борисов поиска оставката му с аргумент за "провален от Трайков" бизнес форум по време на визита на българска делегация в Катар. Самият Трайков отхвърли твърденията, че носи вина за случилото се. Още: Коя е Ирена Младенова - предложението на Андрей Гюров за министър на иновациите и растежа

Като министър той защитава позицията, че България трябва да диверсифицира енергийните си източници и да намали зависимостта си от Русия. Трайков се обявява против изграждането на АЕЦ "Белене" с руски реактори и финансиране, а проектът впоследствие е спрян. По този начин той влиза в открито разминаване с линията на свои предшественици и с концепцията за т.нар. "голям шлем в енергетиката", популяризирана от Георги Първанов. Идеята предвиждаше реализацията на АЕЦ "Белене", петролопровода "Бургас - Александруполис" и газопровода "Южен поток", но нито един от тези проекти не беше реализиран.

Преди да влезе в изпълнителната власт Трайков гради кариера в консултантския и енергийния сектор. Работи в международната компания Roland Berger, а по-късно и в EVN.

След напускането на първия кабинет "Борисов" той се присъединява към гражданския съвет на "Реформаторския блок", а през 2016 г. е издигнат от формацията като кандидат за президент, но не достига до балотаж. Още: "Виджаме намигания в много посоки": ГЕРБ за новия служебен кабинет

Впоследствие става общински съветник в София, а през 2019 г. печели изборите за кмет на район "Средец", като през 2023 г. затвърждава позицията си с втори мандат. Приемането на номинацията за служебен министър на енергетиката би означавало да се оттегли от настоящия си кметски пост.

