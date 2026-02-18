Коя е Ангелина Бонева - предложението на Андрей Гюров за министър на регионалното развитие?

Ангелина Бонева е служебният министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета на Андрей Гюров. Тя е експерт в сферата на европейските фондове, стратегическото планиране и регионалната политика. Името ѝ е добре познато в администрацията, особено по линия на управлението на средствата от ЕС и подготовката на ключови програмни документи за България.

През април 2023 г., със заповед на тогавашния служебен премиер Гълъб Донев, тя е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Министър в това правителство, което е назначено от президента Румен Радев, е арх. Иван Шишков.

Бонева има бакалавърска степен по икономика в University of Oxford, Великобритания. След това продължава обучението си в магистърска програма по европейски науки в Университета в Грац в Австрия.

Още: Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Допълнителната ѝ квалификация включва съвместна магистратура по европейски въпроси с участието на Университета „Карл Франценс“ в Грац, Eurac в Болцано и Европейския институт по публична администрация. Преминала е и стажантска програма в Съвета на Европейския съюз, както и специализация във френската Национална школа по администрация (ENA) в Париж.

От 2022 г. Ангелина Бонева изпълнява длъжността главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ. В това си качество тя ръководи Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 и на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 - двата основни инструмента за финансиране на градско и регионално развитие със средства от ЕС.

Преди да поеме тази позиция, Бонева е директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонда на фондовете, където работи по финансови инструменти и механизми за подкрепа на проекти. Кариерата ѝ преминава и през Министерството на финансите и Министерството на икономиката, където участва в разработването и координацията на европейски програми.

Още: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тя е част от екипа в Министерството на финансите, който изготвя и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. - документът, поставил основата за усвояването на първите европейски фондове от България като държава член на ЕС.

Кои са останалите министри от кабинета "Гюров" - вижте тук.