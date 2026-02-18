Коя е Ирена Младенова - предложението на Андрей Гюров за министър на иновациите и растежа

Ирена Младенова е предложението на служебния премиер Андрей Гюров за министър на иновациите и растежа, обявено пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г. Тя има магистърска степен по стопанско управление от СУ "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по банково дело и предприемачество от бизнес училище MasterBE, Италия. Работила е шест години в неправителствения сектор с основен фокус МСП и предприемачество, европейска интеграция, финансов сектор. Последната й длъжност е била изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

От 2011 г. работи в публичния сектор като съветник по икономически политики в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а след това - като част от икономическия екип в Администрацията на Президента на България, където работи в области като иновации, конкурентоспособност, инвестиции, бизнес среда.

Ирена Младенова преподава в СУ "Св. Климент Охридски" организационно развитие и промяна, предприемачество, маркетинг.

През периода 13 март 2013 г. - 29 май 2013 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката в 88-то служебното правителство.

