18 февруари 2026, 12:58 часа 1241 прочитания 0 коментара
Коя е Мария Недина - предложението на Андрей Гюров за вицепремиер за еврофондовете?

Мария Недина поема поста служебен вицепремиер в кабинета на Андрей Гюров, където ще координира политиките, свързани с управлението на европейските фондове. Тя е завършила международна бизнес администрация и има професионален опит като финансов и бизнес анализатор в различни международни компании.

Кариерата ѝ в изпълнителната власт започва преди няколко години. Недина е била съветник на Атанас Пеканов в качеството му на вицепремиер в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Впоследствие оглавява кабинетите на министрите на околната среда Юлиан Попов и Петър Димитров, които също изпълняват функциите си в рамките на служебни правителства.

Професионалният ѝ профил включва и международен опит в сферата на анализа на данни и изкуствения интелект. Повече от три години тя работи в централата на Twitter в Дъблин, където ръководи направлението "Data Science & AI" към отдела за финанси и инвестиции.

