Коя е Надежда Нейнски - предложението на Андрей Гюров за министър на външните работи?

Надежда Николова Нейнски (фамилия по мъж след женитбата ѝ през 2009 г., повече известна с фамилията на предишния си съпруг като Надежда Михайлова) е министър на външните работи (1997 – 2001), председател на Съюза на демократичните сили (СДС) от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в 37-ото, 38-ото, 49-ото и 40-ото Народно събрание.

Предложена е за служебен министър на външните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров.

На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 е водач на кандидат-депутатската листа на Синьо единство, но не успява да стане евродепутат.

Още: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Родена е на 9 август 1962 в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Започва политическа кариера във възстановената в края на 1989 г. Радикалдемократическа партия, част от коалицията Съюз на демократичните сили (СДС). В предизборната кампания през 1991 г. ръководи пресцентъра на СДС, а след изборите става началник на пресцентъра и говорител на правителството на Филип Димитров.

През 1994 г. е избрана за депутат в 37-ото НС (1994 – 1997). През април 1995 г. става заместник-председател на СДС. Избрана е за народен представител в 38-ото НС през 1997 г., но става министър на външните работи (1997 – 2001) в правителството на Иван Костов. От 1999 г. до 2006 г. е вицепрезидент на Европейската народна партия (ЕНП) и Съпредседател на Комисията по международни отношения към ЕНП.

През 2001 г. е избрана за народен представител в 39-ото НС, където е председател на парламентарната група на Обединените демократични сили (ОДС), а след разпадането на коалицията през 2004 г. – на групата на СДС. Избрана е за председател на СДС на 11 март 2002 г. След слабото представяне на партията на местните избори през 2003 г. и парламентарните избори през 2005 г. губи поста в полза на експрезидента Петър Стоянов. От 2005 г. е депутат в 40-ото народно събрание.

Още: "Правният статут е неясен": Надежда Нейнски за Съвета за мир

През 2004 г. Надежда Михайлова става председател на Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа. От 2006 г. е член на международния консултативен съвет към Democracy Coalition Project и член на консултативната група за Кръгла маса на лидерите на южните държави към Съвета за южно сътрудничество.

От 2007 г. е председател на Съюза на малките и средни предприятия в България (СМСП). През 2007 г. е избрана за вицепрезидент на Съюза на малките и средни предприятия към Европейската народна партия.

Кавалер на Националния орден на Почетния легион – удостоена с най-високото държавно отличие на Франция с указ на президента на Републиката Никола Саркози за приноса ѝ в развитието на двустранните отношения и общата европейска кауза. Отличието ѝ е връчено на 7 октомври 2008 г. в посолството на Република Франция в София от посланика Етиен дьо Понсен.

От 2009 до 2014 г. е евродепутат, а от средата на 2015 г. е посланик на България в Турция.

Кои са останалите министри от кабинета "Гюров" - вижте тук.