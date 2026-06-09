Макар и тихомълком: “Прогресивна България“ вече е със съдебна регистрация

Без много шум партията на експрезидента и настоящ премиер Румен Радев “Прогресивна България“ получи днес съдебна регистрация. Софийският градски съд (СГС) даде зелена светлина за вписването на политическа партия "Прогресивна България" в регистъра на политическите формации.

Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев.

Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание.

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Припомняме, че политическата партия „Прогресивна България“ бе учредена на 17 април 2026 г. във Велико Търново, като за неин председател бе избран Румен Радев. В събранието участват 620 делегати. Приет бе устав, избран бе Изпълнителен съвет от 15 души, както и Контролен съвет.

Платформата и програмата на новата партия не бяха шумно огласени пред обществото на многолюдни митинги и събрания на граждани. Те могат да се видят единствено на страницата на партията в интернет.

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