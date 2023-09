Мария Габриел се срещна със Зеленски и Фон дер Лайен - ето какво обсъдиха (СНИМКИ и ВИДЕО)

Основна тема на разговора бе функционирането на плана за действие, регулиращ вноса на селскостопански продукти от Украйна, и перспективите пред региона по отношение на свързаността, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Снимка: МВнР

Зеленски и Фон дер Лайен благодариха на правителството на България за усилията и конструктивните преговори. Президентът на Украйна подчерта ключовата роля на лидерите на парламентарните групи в Народното събрание, подкрепили решението да не се удължава забраната за внос на украинско зърно.

Припомняме, че заради това последваха протести на зърнопроизводителите и земеделците като цяло, но те приключиха след подписан меморандум с властта: Денков: Няма победени, няма отстъпили - всички печелят (ВИДЕО)

„Украйна оценява, че решението на България да не удължи забраната за внос на украински селскостопански продукти, не е било леко”, заяви след срещата вицепремиерът Мария Габриел. „Но точно в момент на трудност, когато изразяваш солидарност, когато имаш силата да вземеш такива решения, това се оценява. Оценява се от Европейската комисия и от Украйна”, каза още Габриел.

„Съгласих се с Европейската комисия, че сега е важно да се види, че новото решение не създава рискове и дисбаланси на пазара. Подчертах необходимостта от всекидневен обмен на информация и комуникация за тези, които имат най-голяма нужда от нея”, подчерта тя.

Снимка: МВнР

Акцент в срещата бяха и перспективите, които има пред България и Румъния по отношение на свързаноста и транспортните коридори в тази част на Европа, добавят от МВнР.

Още: България и Румъния в Шенген: Още две страни ни подкрепиха с обща декларация

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy held talks with the head of the European Commission, Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/Sxw11Nb7pe