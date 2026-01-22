Нека претворим волята за промяна в дела - можем: Радев със заявка

Президентът в оставка Румен Радев благодари на всички, подкрепили усилията му с Илияна Йотова да защитават държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата си. Той подчерта в социалната мрежа Фейсбук, че през 2025 г. гражданите на България са заявили непримирима воля за промяна, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Още: Радев на бойното поле и колко гласа ще вземе: Социолози с прогнози за над 1 млн. гласа за президента на изборите

Готови сме, можем и ще успеем

Снимка: БГНЕС

"Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", увери Радев.

Припомняме, че Радев обяви оттеглянето си от президентската институция в официално обръщение към българския народ на 19 януари. Ден по-късно той внесе оставката си в Конституционния съз и по казуса още същия ден беше образувано дело.

Вчера стана ясно, че Конституционният съд ще проведе заседание по делото за оставката на Румен Радев утре - 23 януари.

Още: Румяна Бъчварова: Оставката на Радев и изборните промени поставят България в институционална криза