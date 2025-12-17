Пеевски създаде "Музей на сглобката" в кабинета си: Извини се и обеща позитивна кампания (СНИМКИ)

Рано тази сутрин санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски покани медиите в кабинета си, за да покаже новосъздадения от него "Музей на сглобката", заявявайки пред медиите, че няма да позволи да се промени историята. "Сглобката не е съществуала според тях. Всичките законопроекти, които свършихме за България - ние не се отричаме от тях. Конституцията, може би и от нея се отричат. Тук бяхме заедно, защитавахме Украйна", каза Пеевски, а след това показа и кът за любителите на мазно турско кафе.

Там имаше трансперанти на Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев, а на масичката пред тях - беше сервирано кафе.

Снимка: БГНЕС

Пеевски се извини и обеща позитивна кампания

Пеевски призна, че може би по време на протеста в кулоарите неговите депутати са проявили агресия, но тя е била на базата на тази на ПП-ДБ.

Извинявам се на нашите избиратели, но аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно с нашите депутати", смята Пеевски.

Той призова този тон да приключи. "Ние ще бъдем позитивни в името на Бъгария, има много теми - цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите на всички, ние ще бъдем на висотата на ДПС", добави още Пеевски.