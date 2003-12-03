"Пеевски го няма в сделката. Тъй като главното "Д" го няма в сделката и контролира ДАНС се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка", каза лидерът на "Да, Бълария" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка със промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предлага през ДАНС да минава одобрението на продажбата на "Лукойл".