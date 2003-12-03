Правосъдният министър Георги Георгиев свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища, поясни министър Георги Георгиев.
Законът за управление на отпадъците казва, че е отговорен кметът на всяка една община. Ако той се нуждае от някаква помощ от нас, нещо да го консултираме, сме готови във всеки един момент да се отзовем, независимо каква помощ е потърсил", коментира министърът на околната среда и водите Манол Генов във връзка с кризата с боклука в столичните квартали "Красно село" и "Люлин".
Идея на лидера на СДС Румен Христов в сутрешния блок на БНТ да има двугодишен период на охлаждане, в който президентът след края на мандата си да не може да влиза в политиката, разбуни духовете в парламента.
"Пеевски го няма в сделката. Тъй като главното "Д" го няма в сделката и контролира ДАНС се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка", каза лидерът на "Да, Бълария" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка със промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предлага през ДАНС да минава одобрението на продажбата на "Лукойл".
Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл" и второ с такава сделка, второ перат имиджа. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с предложение на управляващите ДАНС да одобрява продажбата на "Лукойл" и във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски".
Това го решава ВСС и прокурорската колегия, не го решаваме ние тук. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали е Борислав Сарафов е законно изпълнява функциите на главен прокурор.
Постройките, които са построени в дерета, трябва да се събарят. Конкретните обекти щом ги е посочил регионалният министър, да отидат и да ги съборят още днес", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с незаконното строителство в курортно селище Елените.
Частни срещи с деца на мои приятели, на един неформален обяд, в който и от който не произлиза нищо, освен да споделяме кой какво е преживял впрез времето, когато не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа".
"Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат, може да адресира ясно проблемите и да се отлагат решенията.
Лидерът на групата Renew Europe ("Обнови Европа") в Европейския парламент Валери Хайер изпрати писмо до еврокомисаря по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотр Серафин и до комисаря по икономиката, ефективността, прилагането и опростяването Валдис Домбровскис, с което призовава за незабавно спиране на втория транш от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (653 милиона евро) за България.
Постройките, които са построени в дерета, трябва да се събарят. Конкретните обекти щом ги е посочил регионалният министър, да отидат и да ги съборят още днес", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с незаконното строителство в курортно селище Елените.
Идея на лидера на СДС Румен Христов в сутрешния блок на БНТ да има двугодишен период на охлаждане, в който президентът след края на мандата си да не може да влиза в политиката, разбуни духовете в парламента.
Това го решава ВСС и прокурорската колегия, не го решаваме ние тук. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали е Борислав Сарафов е законно изпълнява функциите на главен прокурор.
Правосъдният министър Георги Георгиев свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища, поясни министър Георги Георгиев.
Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София, но гражданите на София, софиянци и общината няма да се предадат на мутрите в София", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с проблема с извозването на отпадъците в "Люлин" и "Красно село" в София.
Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл" и второ с такава сделка, второ перат имиджа. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с предложение на управляващите ДАНС да одобрява продажбата на "Лукойл" и във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски".
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски".
В изненадващо интервю с бившия журналист и евродепутат Николай Бареков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори остро на въпросите за отношенията си с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, както и за премиера Росен Желязков и за управлението на страната.
Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията.
Лидерът на групата Renew Europe ("Обнови Европа") в Европейския парламент Валери Хайер изпрати писмо до еврокомисаря по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотр Серафин и до комисаря по икономиката, ефективността, прилагането и опростяването Валдис Домбровскис, с което призовава за незабавно спиране на втория транш от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (653 милиона евро) за България.
Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, че се притеснява не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план, продиктувано от завърнало се напрежение в обществото.
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война.
Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски".
В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС).
Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
В изненадващо интервю с бившия журналист и евродепутат Николай Бареков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори остро на въпросите за отношенията си с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, както и за премиера Росен Желязков и за управлението на страната.
Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци.