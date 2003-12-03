"Трябва да има разследване от парламентарна комисия" - за това се обяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента по повод разговора между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на американския президент Доналд Тръмп.
“Изтича двугодишният срок по делото на бизнесмена Васил Божков за даден от него 60 млн. лева подкуп на тогавашния премиер Бойко Борисов и тогавашния финансов министър Владислав Горанов, след който срок само главният прокурор може да възобнови делото, т.
Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация.
„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента, коментира премиерът Росен Желязков по време на откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на балканските държави, провеждащ се в София.
Абсурдна теза. Този коментар направи бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков относно протеста на младежите от "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
"Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога. На преден план излизат не толкова юридическите, колкото политическите въпроси", обобщи ситуацията в съдебната система бившият министър на правосъдието Антон Станков в сутрешния блок на бТВ.
Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията.
Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, че се притеснява не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план, продиктувано от завърнало се напрежение в обществото.
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война.
Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание.
Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски".
В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС).
Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци.