За първи път в ефир: Ето как ще се гласува с любимите скенери на Борисов-Пеевски, БСП и ИТН (ВИДЕО)

17 януари 2026, 10:30 часа 126 прочитания 0 коментара
Противоречивите спешни промени в Изборния кодекс взривиха общественото пространство през тази седмица. В четвъртък и петък депутатите от правната комисия заседаваха извънредно няколко пъти, за да обсъждат нови правила за гласуване. След като бе отхвърлено искането на ПП-ДБ за 100% машинно гласуване, на ход са т.нар. "скенери", които се опитва да прокара (все още) управляващото мнозинство на ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП.

И още - до този момент ресорната комисия прие на първо четене ограничаване броя на секциите в чужбина за държави извън ЕС, ключови промени в списъците за гласуване, както и първите стъпки към въвеждането на въпросните сканиращи устройства на хартиените гласове.

Какво представлява новата машина?

Става дума за устройство, което комбинира хартиено гласуване с автоматично отчитане на резултата. Избирателят отбелязва своя вот върху специална бюлетина, която след това се поставя в сканиращата машина. Тя отчита гласа и пуска бюлетината в непрозрачна урна. 

Целият процес по гласуване бе показан за първи път от доставчиците на машините за гласуване от "Сиела Норма" в ефира на bTV. Самата машина е сравнително компактна, но е комбинирана с голям контейнер, който играе ролята на урна. Материалът е достатъчно матиран, за да не се вижда вотът, но позволява да се проследи дали бюлетината действително е пусната вътре.

Как гласува избирателят - стъпка по стъпка

Процесът започва по познатия начин – с получаване на хартиена бюлетина и влизане в тъмна стаичка. Има обаче разлики:

  • бюлетината е от по-твърда хартия, със строго определени размери;
  • отбелязването става със специален маркер или бързосъхнещо мастило;
  • бюлетината не трябва да се сгъва.

След маркиране тя се поставя в сканиращото устройство. Машината показва на екран как е разчетен вотът и дава възможност за корекция при грешка. Ако бюлетината е невалидна -например са отбелязани повече от един избор – системата не позволява тя да бъде приета.

Какво става при грешка?

Ако избирателят не е съгласен с отчетения вот или е допуснал грешка, бюлетината се връща, а човекът може да поиска нова - по процедура, подобна на сегашното хартиено гласуване, ако така решат депутатите.

Ако служебният кабинет не успее да осигури новите сканиращи машини, най-добре е да остане действащият Изборен кодекс, каза председателят на ГЕРБ

Според експертите по изборни технологии разликата със сегашните машини не е толкова в сигурността, колкото в начина на гласуване. И при двата типа устройства резултатите се записват в защитен файл, има електронни дневници (логове) и възможност за последваща проверка. Новият тип машини обаче са по-сложни технически, тъй като включват и скенер, и принтер - елементи, които могат да създадат допълнителни рискове, ако не бъдат добре поддържани.

По предварителни оценки една такава машина струва около 4000 евро, което е повече от цената на сегашните машини за гласуване. Ако бъдат въведени масово, ще са необходими хиляди устройства за всички секции в страната. Остава открит въпросът дали системата е достатъчно лесна и интуитивна, особено за възрастни хора и избиратели в малки населени места. Според специалистите подобна промяна изисква тестове, обучение на секционните комисии и ясни методически указания от ЦИК.

Дебатите по Изборния кодекс продължават и в началото на следващата седмица. Засега е ясно, че предстоящите избори ще се проведат със сегашните машини, а евентуалното въвеждане на сканиращите устройства остава въпрос на политическо решение - и на време за подготовка.

Ивелин Стоянов
