Подлучените чушки са неизменна част от летните и есенните трапези, когато градините изобилстват от пресни зеленчуци. В миналото всяка домакиня е знаела как да приготви тази салата, защото тя е едновременно лесна и засищаща.
Печените чушки са емблематичен вкус в българската кухня и не случайно присъстват в менюто на поколения домакини. Те са простичко ястие, но в същото време носят дълбочина на аромата и уникална текстура, която трудно може да се замени.
Чушките са донесени в Европа от Америка през XV век, но в България те бързо се превръщат в основен зеленчук. Печените чушки се използват в десетки рецепти, а маринованата им версия има специално място на трапезата.
Киселото зеле е вкусно и здравословно зимно ястие, което съдържа много витамини, минерали и хранителни вещества. Приготвянето му е лесно, но понякога зелето може да придобие неприятен вкус - то става кисело, горчиво, гнило или мухлясва.
Когато искате сочни и ароматни свински пържоли, подправките са ключът – но само ако ги използвате правилно. В тази статия ще разгледаме типичните пропуски при овкусяването, ще посочим какво да промените още днес и ще ви дадем лесна базова марината със стъпки, които водят до повторяем, вкусен резултат.
Когато ви се хапва нещо бързо, ароматно и леко, пърженото прясно зеле е идеален вариант за обяд или вечеря. То се приготвя в една по-дълбока тава или тиган, става с малко продукти и допуска много вариации.
Печените на фурна свински ребра са идеалното лакомство за приятелски събирания, вкусна вечеря или дори празнично меню. Ако искате да приготвите ястие, което ще впечатли всички със своя неповторим вкус и сочност, опитайте тази рецепта за свински ребърца на фурна с апетите сос.