Когато искате сочни и ароматни свински пържоли, подправките са ключът – но само ако ги използвате правилно. В тази статия ще разгледаме типичните пропуски при овкусяването, ще посочим какво да промените още днес и ще ви дадем лесна базова марината със стъпки, които водят до повторяем, вкусен резултат.