Италианският Briciole: Домашна кухня и аромат на щастие

Не знаем за вас, но нашите мисли често витаят около слънчева Италия и нейната жива душа - топли разговори, искрени усмивки и разбира се - вкусна храна. И тъй като всеки момент е подходящ за ароматна пица и прясна паста, сега ви водим на разходка до любимия ни Briciole, успял да улови магията на “Ботуша”. Ресторантът се намира в идеалния център на София, на улица “Ангел Кънчев”, и посреща с отлично обслужване, приветлива атмосфера и неустоими специалитети. Още щом влезем, забелязваме очарованието на Средиземноморието - интериорът наподобява малките италиански тратории, където времето определено се усеща различно.

Най-впечатляващата част обаче е менюто, създадено с ароматни подправки, домашни рецепти и свежи зеленчуци. Идеите принадлежат на главния готвач - Мирко от Торино, който пренася специалитетите на родната си. А в момента Теди ги пресъздава по-най специалния начин точно тук, в Briciole.

За свежо начало ви препоръчваме салатата с прошуто и сирене Проволоне или пък “Овчарска Италиана” - пъстра комбинация от домати и краставици, маслини таджаска, гриловано прошуто кото и паниран жълтък. Следващата ни спирка е посветена на пастата. Сред предложенията се открояват Трофие Арабиата с пикантен доматен сос Сан Марцано и класическата Карбонара с гуанчале и пекорино Романо. Пицата пък е в стил Наполетана. Маргарита”, “Крудо и бурата” или “Калцоне” - изборът е изцяло ваш. А ние ви гарантираме, че всяка хапка е като малка ваканция до бреговете на Италия.

Сред останалите специалитети се нареждат “Талиата Ди Полло” (бавно печено пилешко филе с пюре от тиква, фондю от горгонзола и свежа салата) и сьомга по средиземноморски с печени картофи и бяло вино.

И понеже италианските мечти определено са сладки, екипът на Briciole обръща специално внимание и на десертите. Финалът принадлежи на домашното тирамису или панакота с горски плодове, които ставят усещане за слънце, уют и щипка щастие.

Можете да разгледате цялото меню тук, ние ви препоръчваме още сега да запазите своя момент в Briciole и да се насладите на среща с приятели, романтична вечери или просто тих мигове със себе си.

Защото тук Италия се разгръща в аромата на свежите маслини, в хрупкавото тесто и най-вече: в усмивките на хората, които правят моментите значими.

ул. Ангел Кънчев 11

+359878656403

https://kanchev.briciole.bg/