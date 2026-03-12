Новото френско меню на Happy Bar & Grill: Вкусна храна в любима атмосфера

Франция страна, сякаш нарисувана от художник. Слънцето се разлива по лазурните води на Ривиерата, китните улички събират близки хора около масата, а любовта към живота и добрата храна се усеща навсякъде. Именно тази атмосфера вдъхновява новото меню на Happy Bar & Grill, което пренася чара на Франция по специален начин. Тук класическите средиземноморски рецепти са пресъздадени в уютната атмосфера на любимия ресторант. А на нас остава само да им се насладим.

Новото меню в Happy Bar & Grill събира навиците, настроенията и вкусовете от различните френски региони. И точно това го прави толкова разнообразно.

Началото е пъстро и елегантно - “Ница Салад” очарова с комбинация от риба тон, микс зелени салати, яйце и печени картофи. А понеже сирената са запазена марка на Франция, тук също присъстват подобаващо. Палачинките от сирена, поднесени с шарени салати и специален дресинг, впечатляват с богат аромат и нежна текстура. Класическата лучена супа пък добавя желания уют - точно както повелява френската традиция.

Основните ястия продължават кулинарната приказка с щипка въображение. Нашият личен фаворит е крехкото телешко “Бургиньон”, гарнирано с картофи, моркови, гъби и ароматен сос. А в случай че търсите нещо за споделяне, ви препоръчваме касолето за двама с три вида месо и френски сос - идеална компания за дълги разговори с вашата половинка. Френчи бургерът пък допълва менюто с модерен прочит на класическите вкусове, а за почитателите на морските деликатеси Happy приготвя сьомгата “Сен Тропе” с дип от спанак и сирена.

Тъй като французите обичат да изразяват любовта си чрез десертите, и екипът на Happy ни посреща с неустоими сладкиши. Сред предложенията определено се откроява френската селска торта - позната класика, съхваняваща усещането за домашна топлина. Шоколадовите трюфели пък са досущ като малки какаови бижута с наситен вкус и кадифена текстура. А кроасанът “Мулен Руж” гали небцето със своята коричка от хрупкава бисквитка, пистачио и мента.

За да е пълно преживяването Happy Bar & Grill поднася свежи коктейли и лимонади, вдъхновени от багрите на Франция. Пред вас стоят любопитни имена като “Ривиера Шприц”, “Мерибел” и “Емили”. А ние ви съветваме да опитате от всички.

Защото, както казват французите - “La vie est belle” - животът е красив, особено когато е споделен с добра храна, любими хора и глътка наслада.

