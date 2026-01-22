Русе в леден капан - коли и хора се движат трудно

Любопитно:

22 януари 2026, 09:29 часа 477 прочитания 0 коментара
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе. От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха, че 3 л/кв. м е количеството паднал леден дъжд в града. Началото на валежа е било около 3:00 часа тази сутрин при температура на въздуха минус 4 градуса. "Слабият дъжд, който замръзва при отрицателна температура на въздуха, продължава и в момента и образува поледица. Измерената температура на въздуха към 8:00 часа тази сутрин е минус 1,8 градуса", обясниха от хидрометеорологичната станция в града. "Екипите на три фирми работят по обработката на пътищата срещу заледявания в община Русе", съобщиха от кметството.

Машини и служители обработват улици и тротоари срещу заледяването. Работници от общинското предприятие "Паркстрой" опесъчават централната градска част и основните пешеходни алеи.

Недостъпни крайни спирки

Снимка Община Русе

От "Общински транспорт" информират, че временно автобусни линии №10 и №15 не могат да достигат крайните си спирки

"Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да увеличат дистанцията. Пешеходците да бъдат особено внимателни. Препоръчва се на възрастните хора да избягват излишното излизане навън", съобщиха от общинската управа в Русе.

До ранните часове на тази сутрин не са постъпвали сигнали за проблеми с електрозахранването и ВиК-мрежата в малките населени места.

От Областното пътно управление в Русе съобщиха за БТА, че републиканските пътища в региона са проходими при зимни условия. Обработени са с пясък и сол. Около 25 машини работят в областта.

Спасиана Кирилова
