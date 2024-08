Да гледаш YouTube в Русия - мисия почти невъзможна (ВИДЕО)

На 1 август потребителите в Русия масово съобщават за проблеми с достъпа до уебсайта на YouTube и гледането на видеоклипове в платформата, става ясно от данните на DownDetector и Downradar.

Новината идва дни след като руският депутат Александър Хинщайн предупреди, че правителството умишлено ще забави скоростта на зареждане на YouTube в отговор на отказа на Google да изпълни исканията на руските власти.

Според DownDetector мащабните прекъсвания са започнали малко след полунощ, когато при внезапен скок са регистрирани над 400 оплаквания. Броят им е спаднал до около 200 оплаквания около 9 ч. сутринта местно време.

Problems with the work of YouTube have begun in Russia



Today after 00-00 mass messages about problems with the service started appearing on the network.



Users from Russia note that there are problems with downloading videos both in the mobile application and in the browser… pic.twitter.com/oQrpnyIoju