"Мъжки" хуманоиден робот посегна на репортерка в Саудитска Арабия

Саудитската компания за роботи QSS дебютира на DeepFest в Рияд миналата седмица, представяйки робота „Мохамед“. Роботът, облечен в традиционно саудитско облекло, говореше арабски и английски.

В публикация на DeepFest в социалната мрежа X Мохамед е описан като „първия саудитски робот под формата на човек“, както и „национален проект за подчертаване на постиженията на Саудитска Арабия в областта на изкуствения интелект“.

По време на презентацията, репортерката на Al Arabiya, Рауя Касем, застана пред Мохамед, докато говореше на публиката. Видео от инцидента показва, как роботът протяга ръка напред, за да докосне задните ѝ части.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1